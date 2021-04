PKC dwingt beslissingswedstrijd af na zege bij TOP: 'We hadden de hele wedstrijd controle'

Olav van Wijngaarden startte op de bank en kwam direct na het eerste fluitsignaal in de ploeg om TOP-aanvoerder Mick Snel te bedwingen. Van Wijngaarden slaagde met verve en zorgde voor veel onrust bij TOP, dat vorige week nog met 22-21 had gewonnen in Papendrecht. PKC boog een 4-1 achterstand om tot een voorsprong van 4-6. Halverwege de wedstrijd was het verschil van twee nog in tact: 7-9.



Sterk koppel, binnen en buiten het veld

Vier van de negen treffers kwamen uit de handen van Jelmer Jonker. Na rust zou hij er ook nog eens drie maken. Zijn vriendin en vakgenoot Sanne van der Werff speelde ook weer een prima partij. Het koppel is sowieso bezig aan een sterk seizoen. Jonker is topscorer in de Korfbal League, terwijl ook Van der Werff bij de beste dames van deze competitie hoort. Dat bleek ook in Sassenheim.



"Ik heb de volledige controle gevoeld in deze wedstrijd", legt Van der Werff uit. "Verdedigend stond het als een huis. Daarop hebben we vandaag gewonnen." Net als buiten het veld het vaak het geval is, geeft Jonker zijn vriendin gelijk. "We hebben vanaf het begin ontzettend veel strijd getoond. Zeker naar aanleiding van vandaag kijk ik met vol vertrouwen uit naar dinsdag. Het lijkt mij persoonlijk erg lastig om zo'n verloren wedstrijd dinsdag naar Papendrecht te komen. Dus ik heb er zin in."



Bekijk hier het lange gesprek met Van der Werff en Jonker. Tekst gaat verder onder de video.

Ook was er een belangrijke rol weggelegd voor Richard Kunst, die voor het eerst sinds een lange periode weer een sterke wedstrijd speelde. Dat kon niet worden gezegd van aanvoerder Laurens Leeuwenhoek, die wederom ongelukkig speelde, maar zich wel een grote speler buiten het veld toonde. "Eigenlijk wilde ik Laurens in de rust terug in de ploeg brengen", vertelt trainer Wim Scholtmeijer over zijn aanvoerder die hij al in de eerste helft naar de kant haalde. "En toen zei Laurens Leeuwenhoek, de koning van de club, dat Arie (Van Houwelingen, red.) op zijn positie moest blijven staan. Dan ben je een hele grote, als je op dat moment een stapje terug doet. Het geeft aan dat dit echt een team is."

Dinsdagavond spelen PKC en TOP voor een derde keer tegen elkaar. De winnaar plaatst zich voor de zaalfinale in Ahoy, aanstaande zaterdag. De korfbalwereld kijkt uit naar ongetwijfeld weer een mooi duel tussen twee sterke teams. "Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Ik heb vandaag een groter gedeelte als liefhebber kunnen kijken, omdat we er beter in zaten dan vorige week. Dinsdag willen we weer Olav tegen Mick hebben. Dat zal geen verrassing zijn."