Metershoge muurschildering van Nederlandse inzending songfestival moet over een week klaar zijn

Het portret van de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival schiet al aardig op. Tymon is goed halverwege. "Het is te gek om hieraan te werken. Sowieso vanwege het songfestival, een enorm evenement dat naar onze stad komt." En sluit de specifieke liefde voor het buiten schilderen bij deze kunstenaar niet uit. "Het is ook leuk om op doek te schilderen, maar dat hangt dan bij iemand thuis en dat is dan maar voor een beperkt publiek. Als je op straat schildert is het voor iedereen. Iedereen kan ervan genieten.... of niet", zegt hij met een glimlach.

HipHopInJeSmoel

Het portret van Jeangu Macrooy verschijnt op de muur naast supermarkt Dirk, recht tegenover Ahoy, de plek waar het songfestival in mei losbarst. Op de achtergrond zijn de gele letters van de Rotterdamse evenementenhal te zien, terwijl Tymon aan zijn project werkt. "Dit is een project dat niet alleen maar van mij is", verduidelijkt hij. "Ik heb hier zelf wel initiatief in genomen, maar ik ben samengevoegd met de Rotterdamse kunstorganisatie HipHopInJeSmoel."

Daar is het project UpStreetRotterdam uitgerold, één van de city dressing projecten voor het Eurovisie Songfestival. "Ik dacht, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan. Voor mij is eigenlijk het kwartje gevallen toen het themafilmpje 'OpenUp' van het Songfestival werd gelanceerd", legt Tymon uit. "Daar kwam een muurschildering van mij in voorbij. Dat vond ik natuurlijk heel leuk, maar het thema OpenUp past ook heel erg bij mijn werk. De nieuwsgierigheid, de liefde voor reizen en voor verschillende culturen." Tymon trekt de stoute schoenen aan en stuurt een mailtje voor een samenwerking. Niet zonder resultaat dus.

Kleine figuurtjes en witte letters

Voordat hij de hoogwerker opstapt, staat Tymon aan de overkant van de weg zijn werk te bekijken. Stil en kritisch. "Ik ben een beetje aan het beschouwen wat ik aan het doen ben op de muur, of het allemaal klopt wat ik aan het doen ben." Tymon kijkt of de verhoudingen er goed in staan en of de contrasten juist zijn. Als je goed kijkt, zie je op het werkvlak allemaal kleine figuurtjes met witte letters. Tymon: "Daar heb ik mijn schets overheen gelegd, waardoor de verhoudingen blijven kloppen. Je moet ook blijven geloven in je eigen intuïtie natuurlijk, en dan gaat het vanzelf."

Tymon de Laat in actie (Foto: Suzanne Mulder )

Naar Latijns-Amerika met drieduizend dollar

Het werk van de Rotterdammer is geïnspireerd op zijn reizen. Onder meer naar Latijns-Amerika. Een reisje met een budget van acht dollar per dag. Tymon: "Dan kan je niet echt de toeristische plekken bezoeken, dus ben ik van de gebaande paden af gegaan." Daardoor heeft hij veel contact kunnen maken met de plaatselijke bevolking. "Toen ik met hun in gesprek raakte merkte ik dat zij een heel andere vorm van rijkdom hebben dan wij die hier kennen. Dat verhaal wil ik graag vertellen. Dat het niet alleen maar gaat over spullen hebben, maar ook om het koesteren van herinneringen. Als je daar loopt en je ziet hoe weinig die mensen hebben en hoe gastvrij ze zijn: dat is ongelooflijk."

Deze ommezwaai kwam na het afronden van zijn opleiding aan de Rotterdamse Willem de Koning Academie. Tymon studeert af als art director. "Ik realiseerde mij dat ik daar niet verder mee wilde. Er waren te veel mensen die zich bemoeide met hetgeen je aan het maken was." Tijdens de reizen die hij is gaan maken, besefte Tymon dat hij de vrijheid die hij haar had, wilde behouden voor de rest van mijn leven. Zo is het kunstenaarschap bij mij naar boven komen borrelen." Na een jaar reizen heeft Tymon zichzelf de opdracht gegeven om zich te ontwikkelen in het tekenen en schilderen van portretten. "Dat vond ik moeilijk, dus ik ben die uitdaging aangegaan. Wat we hier zien is wat daar uit is gekomen."

Op 19 april wordt de muurschildering gepresenteerd.