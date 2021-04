Het weer van vandaag: eerst grauw, later meer zon

Vanochtend is het bewolkt en trekt de regen naar het noordoosten weg. Vanmiddag komt vanuit het westen de zon er vaker bij en valt er hooguit nog een lokale bui. Met een middagtemperatuur van slechts 7 of lokaal 8 graden is het fris voor deze fase van april. De noordenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.