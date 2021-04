Automobilist belandt in sloot en loopt half uur naar huis om hulp in te schakelen

Een automobilist in Giessenburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag een engeltje op haar schouder gehad. De vrouw reed over een T-kruising in de Alblasserwaardse plaats rechtdoor een weiland in en belandde met haar wagen ondersteboven in de wetering. Ze kon er op eigen kracht uitkomen, maar de hulpdiensten kon ze niet inschakelen. Haar telefoon lag namelijk nog in de auto.