Lees liveblog corona terug: Geen versoepelingen tot zeker 28 april

21:41 - Burgemeesters: 'heropen de buitenruimtes'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft samen met zijn drie collega's van de drie andere grote steden het kabinet 'dringend' verzocht om de buitenruimten, inclusief de terrassen, te heropenen. Aboutaleb is bang dat 'het lokale gezag ongewild tegenover zjin eigen inwoners komt te staan'.

20:01 - Horeca sceptisch na nieuws over uitstel versoepelingen

Robèr Willemse van Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met het 'zwalkende beleid' van de overheid rondom de horeca. Hij voorziet grote problemen, nu de heropening van de terrassen met zeker een week is uitgesteld.

17:47 - Geen versoepelingen tot zeker 28 april

De komende twee weken zullen er zeker geen versoepelingen komen van de coronamaatregelen. Tot 28 april blijven de maatregelen van kracht. Dat melden diverse media op basis van Haagse bronnen.

Eerder deze week werd er nog gesproken over versoepelingen per 21 april. Maar dat komt volgens een woordvoerder toch echt te vroeg. Die versoepelingen komen pas als de piek van de derde golf achter de rug is. Mogelijk is dat dan per 28 april het geval.

De avondklok blijft dus zeker van kracht. Ook blijven de regels van kracht rondom winkels, onderwijs en horeca. Dinsdag komt er een persconferentie van premier Rutte.

17:07 - Lange rijen bij Erasmus MC voor Moderna-vaccin

Bij het Erasmus MC in Rotterdam staan vele mensen in de rij voor het Moderna-vaccin. Het gaat om zorgpersoneel en mensen die nu in aanmerking komen voor een vaccin. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit personeel vorige week al het AstraZeneca-vaccin zou krijgen, maar door alle ophef rondom dat vaccin ging dat niet door.

15:30 - Opnieuw meer dan 1000 besmettingen in de regio

In onze regio zijn er sinds zaterdag 1019 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er niet alleen meer dan de toename van zaterdag, maar ook meer dan het weekgemiddelde (949). Er zijn twee mensen met corona overleden: een Rotterdammer en een inwoner van Albrandswaard.

14:07 - Fieldlab: evenementen organiseren kan veilig, als aan voorwaarden wordt voldaan

Evenementen, voorstellingen en congressen kunnen veilig worden georganiseerd zolang aan een aantal veiligheidsmaatregelen is voldaan. Dat zegt de organisatie achter de Fieldlabevenementen op basis van eigen onderzoeken tijdens experimenten in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar werden een zakelijk congres en een theatervoorstelling van Guido Weijers georganiseerd.

De onderzoekers spreken van "bemoedigende resultaten" van deze onderzoeken. Zo hield 98,4 procent zich aan de instructies. Vooraf heeft 80 procent van de bezoekers de app CoronaMelder gedownload, zodat bron- en contactonderzoek eenvoudig kon worden uitgevoerd.

Fieldlab heeft de onderzoeksresultaten aan het kabinet aangeboden en hoopt dat het Outbreak Management Team op korte termijn advies uit brengt over het organiseren van evenementen. Zeker is dat tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam 3500 mensen per avond aanwezig kunnen zijn. "Het is heel fijn dat we kunnen werken naar ons doel: op 1 juli weer de normale capaciteit in alle zalen", zegt Jolanda Jansen van Fieldlab Evenementen en directeur van Rotterdam Ahoy. "Als de vaccinatiegraad omhoog gaat en de virus verder wordt teruggedrongen, dan kan de zaalcapaciteit ook omhoog."



13:59 - Record aan vaccinatieafspraken

Een recordaantal mensen heeft zaterdag een afspraak gemaakt voor een coronavaccinatie, zo meldt de landelijke GGD. In totaal zijn zaterdag vierhonderdduizend afspraken gemaakt.

12:05 - 'Deel ziekenhuizen stelt nu ook hart- en kankeroperaties uit'

Een aantal ziekenhuizen ziet zich gedwongen nu ook openhartoperaties en sommige kankerbehandelingen op te schorten omdat de IC's vol liggen met coronapatiënten, meldt de Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen. Gisteren werden 787 mensen met covid-19 op de intensivecareafdelingen behandeld, het hoogste aantal sinds de eerste coronagolf, nu een jaar geleden. Tot dusver werden niet-acute operaties uitgesteld maar gingen ingrepen die niet langer dan zes weken kunnen wachten gewoon door. Dat is niet langer vol te houden, zegt IC-arts Gommers tegen de krant.

Het is niet duidelijk of het uitstellen van operaties geldt voor ziekenhuizen in onze regio.

08:22 - Ministers buigen zich vanmiddag op Catshuis over coronabeleid

Demissionair premier Rutte overlegt zondag met de meest betrokken ministers over mogelijke aanpassingen in het coronabeleid. In deze zogenoemde strategische sessie komen ook de versoepelingen aan bod uit het kabinetsplan dat afgelopen week in de openbaarheid kwam. Daarbij gaat het om de opening van terrassen en winkels en de beëindiging van de avondklok op 21 april, mits de besmettingscijfers dalen. Het Outbreak Management Team buigt zich nu over het voorstel.

De ziekenhuizen kwamen direct in het geweer: ze wezen erop dat de corona-afdelingen en de IC's vol liggen en dat ze een verdere stijging van het aantal besmettingen als gevolg van de versoepelingen niet aankunnen. Minister De Jonge temperde vrijdagavond de hoop op een snelle verlichting van het coronaregime: "In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen".

07:42 - 35.000 Janssen-vaccins voor ziekenhuispersoneel

Bijna de helft van de eerste lading Janssen-vaccins gaat naar ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten. Dat heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Tot nu toe werden alleen ziekenhuismedewerkers ingeënt die met coronapatiënten werken, zoals op de IC of op speciale covid-afdelingen.

Maandag worden ongeveer 80.000 doses van het Janssen-vaccin geleverd, daarvan gaan er 35.000 naar de ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat de komende weken alle ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact worden ingeënt. De 35.000 vaccins van Janssen vormen daartoe de eerste aanzet. Met dat vaccin hoeven mensen maar één keer te worden geprikt.

07:20 - Boze huisartsen bezorgen Gezondheidsraad een 'motie van afkeuring'

Of het de vaccinatiepuzzel eenvoudiger maakt, is de vraag. Maar er gaan steeds meer stemmen op om huisartsen en patiënten samen te laten beslissen of ze het vaccin van AstraZeneca willen of niet. Een groep huisartsen zal zondag een 'motie van afkeuring' op de deur van de Gezondheidsraad in Den Haag spijkeren. Lees hier meer.

07:00 - Rotterdam vraagt hotels om quarantainebedden

De gemeente Rotterdam benadert hotels in onze regio of ze willen meewerken aan een opschalingsplan voor quarantainebedden. "Juist met het Songfestival in aantocht, toeristen en steeds meer schepen die onze haven aandoen, moet je wel voldoende locaties hebben als je mensen in quarantaine moet zetten", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.