Liveblog corona: Ministers overleggen over coronabeleid, 35.000 vaccins voor ziekenhuispersoneel

- 35.000 Janssen-vaccins voor ziekenhuispersoneel

- Boze huisartsen bezorgen Gezondheidsraad een 'motie van afkeuring'

- Rotterdam vraagt hotels om quarantainebedden

08:22 - Ministers buigen zich vanmiddag op Catshuis over coronabeleid

Demissionair premier Rutte overlegt zondag met de meest betrokken ministers over mogelijke aanpassingen in het coronabeleid. In deze zogenoemde strategische sessie komen ook de versoepelingen aan bod uit het kabinetsplan dat afgelopen week in de openbaarheid kwam. Daarbij gaat het om de opening van terrassen en winkels en de beëindiging van de avondklok op 21 april, mits de besmettingscijfers dalen. Het Outbreak Management Team buigt zich nu over het voorstel.

De ziekenhuizen kwamen direct in het geweer: ze wezen erop dat de corona-afdelingen en de IC's vol liggen en dat ze een verdere stijging van het aantal besmettingen als gevolg van de versoepelingen niet aankunnen. Minister De Jonge temperde vrijdagavond de hoop op een snelle verlichting van het coronaregime: "In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen".

07:42 - 35.000 Janssen-vaccins voor ziekenhuispersoneel

Bijna de helft van de eerste lading Janssen-vaccins gaat naar ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten. Dat heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Tot nu toe werden alleen ziekenhuismedewerkers ingeënt die met coronapatiënten werken, zoals op de IC of op speciale covid-afdelingen.

Maandag worden ongeveer 80.000 doses van het Janssen-vaccin geleverd, daarvan gaan er 35.000 naar de ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat de komende weken alle ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact worden ingeënt. De 35.000 vaccins van Janssen vormen daartoe de eerste aanzet. Met dat vaccin hoeven mensen maar één keer te worden geprikt.

07:20 - Boze huisartsen bezorgen Gezondheidsraad een 'motie van afkeuring'

Of het de vaccinatiepuzzel eenvoudiger maakt, is de vraag. Maar er gaan steeds meer stemmen op om huisartsen en patiënten samen te laten beslissen of ze het vaccin van AstraZeneca willen of niet. Een groep huisartsen zal zondag een 'motie van afkeuring' op de deur van de Gezondheidsraad in Den Haag spijkeren. Lees hier meer.

07:00 - Rotterdam vraagt hotels om quarantainebedden

De gemeente Rotterdam benadert hotels in onze regio of ze willen meewerken aan een opschalingsplan voor quarantainebedden. "Juist met het Songfestival in aantocht, toeristen en steeds meer schepen die onze haven aandoen, moet je wel voldoende locaties hebben als je mensen in quarantaine moet zetten", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.