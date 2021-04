Opbouw Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy van start

Opbouw Eurovisie Songfestival in Ahoy (Foto: Rijnmond)

Met het openen van de deuren van een volgeladen vrachtwagen hebben songfestivalproducent Sietse Bakker en Ahoy-directeur Jolanda Jansen zondagochtend het startsein gegeven voor de opbouw van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Sinds 06:00 uur wordt hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het liedjesfestijn in mei.