LIVE: Feyenoord door eigen doelpunt Leroy Fer op achterstand bij FC Utrecht (1-0)

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 12:00 uur, met presentator Dennis Kranenburg. Het commentaar komt, zoals gebruikelijk, van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan tegen FC Utrecht nog niet beschikken over Orkun Kökçü (corona) en Nicolai Jørgensen (blessure). Luis Sinisterra zit op de bank. De Colombiaan heeft vanwege corona een ruime week niet getraind. "Hij heeft wel een jasje uitgedaan", aldus Advocaat afgelopen vrijdag op de wekelijkse persconferentie.

LIVE: FC Utrecht - Feyenoord (1-0)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Linssen

16' - Bijna ook de 2-0, Bijlow moet reddend optreden

Gyrano Kerk kan schieten in het strafschopgebied. Bijlow redt opnieuw.

13' - GOAL: Eigen doelpunt Leroy Fer: 1-0

Middenvelder Fer schiet uit een hoekschop de bal in zijn eigen doel. 1-0 voor FC Utrecht.

7' - Linssen is er doorheen

Bryan Linssen kan op het doel van FC Utrecht af en haalt uit, maar zijn inzet gaat ruim naast.

4' - Utrecht krijgt eerste grote kans

Gyrano Kerk is er op snelheid vandoor en legt de bal af op Sander van der Streek. Hij schiet rakelings naast.

1' - De wedstrijd is door FC Utrecht in gang gezet!

De bal rolt in Stadion Galgenwaard. Kan Feyenoord een goede stap zetten richting Europees voetbal?

12:05 - Vincent Schildkamp in FC Rijnmond: 'Er is in Europa geen rechtsbuiten die de cijfers van Berghuis bij Feyenoord kan overleggen'

In FC Rijnmond ging het over Steven Berghuis, die de laatste weken goed in vorm was. Kan hij tegen FC Utrecht ook het verschil maken?

11:15 - Feyenoord met vijf verdedigers

Dick Advocaat kiest voor een 5-3-2-systeem. Spajic, Botteghin en Senesi vormen het centrum. Geertruida is rechtsback. Verder is er een basisplaats voor Diemers en zijn Berghuis en Linssen de twee aanvallers.

11:00 - Welkom op ons liveblog

Volg hier alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd FC Utrecht-Feyenoord!