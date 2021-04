Feyenoord boekt knappe overwinning op FC Utrecht en doet goede zaken richting Europees ticket

Met vijf verdedigers en Luis Sinisterra op de bank kende Feyenoord geen best begin in Utrecht. Na een paar minuten kreeg de thuisploeg al een eerste grote kans via Sander van de Streek, maar hij schoot rakelings naast. Een kleine tien minuten later was Gyrano Kerk al koppend bijzonder kansrijk, maar hij zag Feyenoord-doelman Justin Bijlow redden. Uit de hoekschop die daarop volgde kwam Utrecht toch op voorsprong.

Leroy Fer raakte de bal bij de eerste paal helemaal verkeerd en schoot de 1-0 achter zijn eigen doelman. Het was aan Bijlow te danken dat Utrecht in de minuten daarna niet uitliep naar een ruimere voorsprong, vooral Kerk vond in de doelman van Feyenoord een klassieke sta-in-de-weg.

Na een klein halfuur spelen kwam Feyenoord eigenlijk vanuit het niets op gelijke hoogte. Uit wederom een hoekschop verschalkte dit keer oud-Feyenoorder Simon Gustafson zijn eigen doelman met een kopbal: 1-1. In het restant van de eerste helft lukte het Feyenoord niet om zelf grote kansen te creëren en mocht het van geluk spreken dat scheidsrechter Danny Makkelie verdediger Eric Botteghin op het veld liet staan. De Braziliaan ontsnapte aan een tweede gele kaart.

Goede Feyenoord-goal, blessure Bijlow

Met Sinisterra als vervanger voor Botteghin kwam Feyenoord in de tweede helft op voorsprong. Sinisterra legde de bal na een goede actie klaar voor Steven Berghuis, die de bal hard en droog in de korte hoek schoot. Met de voorsprong op zak kwam Feyenoord eigenlijk niet meer in de problemen in het restant van de tweede helft.

De Rotterdammers kregen nog wel een aantal kleine kansjes om de voorsprong verder uit te breiden tegen een onmachtig FC Utrecht, dat eigenlijk alleen via Van de Streek en invaller Eljero Elia nog in de buurt kwam van een gelijkmaker. Toch eindigde FC Utrecht - Feyenoord met een smetje voor de Rotterdammers. Kerk liep hard door op de sterk keepende Bijlow, die met een van pijn voltrokken gezicht de laatste minuten van de wedstrijd niet vol kon maken. De blessure viel uiteindelijk mee, zo verklaarde de doelman zelf kort na afloop.

Justin Bijlow verlaat met een van pijn voltrokken gezicht het veld in de slotfase van FC Utrecht - Feyenoord. (Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Door de driepunter in Utrecht komt Feyenoord op de ranglijst twee punten dichter bij nummer vier Vitesse, dat vrijdag niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen hekkensluiter ADO Den Haag.

FC Utrecht - Feyenoord 1-2 (1-1)

13' Leroy Fer (eigen doelpunt) 1-0

28' Simon Gustafson (eigen doelpunt) 1-1

57' Steven Berghuis 1-2

Opstelling Feyenoord: Bijlow (90+3' Marsman); Geertruida, Spajic, Botteghin (46' Sinisterra), Senesi, Malacia; Toornstra, Fer (58' Teixeira), Diemers; Berghuis, Linssen