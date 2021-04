'Welcome to Candyland': fietstunneltje in Dordrecht gepimpt met vrolijke kleuren

Verbrugge loopt sinds de coronacrisis regelmatig met zijn kinderen door de tunnel. "Het was hier altijd zo donker en grauw. Mijn dochter vroeg of ik hier iets moois van kon maken. Zodoende heb ik dat aan de gemeente en Rijkswaterstaat gevraagd en die waren allebei enthousiast om er een vrolijke tunnel van te maken."

In totaal tien graffitiartiesten zijn dit weekend in de weer geweest met spuitbussen, kwasten en rollers. "En dat allemaal in het thema 'candyland', uitgezocht door mijn dochter. Elke artiest heeft zo zijn eigen stukje. We hebben de kleurencombinatie om de uitstraling van snoep en zoetigheid te krijgen, met veel roze en geel. De ijsjes en donuts hebben we vooraf ontworpen, maar verder hebben alle artiesten de vrije hand om hun eigen ding te doen."

Volgens Verbrugge is deze tunnel één van de drukste in Dordrecht. "Veel scholieren fietsen hier dagelijks langs, maar ook mensen die onderweg zijn van of naar het ziekenhuis. We maken een vrolijke tunnel voor álle Dordtenaren."