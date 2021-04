Sportoverzicht: roeister Marieke Keijser pakt brons op EK, Feyenoord Basketbal stijgt naar vijfde plaats

De Rotterdamse roeister Marieke Keijser heeft op het EK in Italië met haar partner Ilse Paulis een bronzen medaille gepakt. In Varese eindigde Keijser met Paulis achter Italië en Groot-Brittannië. In 'de lichte dubbeltwee' waren de roeisters de regerend Europees kampioenen, maar konden zij die titel dus niet prolongeren.

De basketballers van Feyenoord wonnen dit weekend met 104-71 van Den Helder Suns. In de eerste helft konden de Rotterdammers al weglopen. Bij rust was er een verschil van zestien te noteren tussen beide ploegen: 53-37. In de tweede helft kwam Feyenoord niet meer in de problemen en sleepte het de punten binnen. Door de overwinning stijgt Feyenoord naar de vijfde plaats in de Elite A-poule.

Waterpolo

Het was geen fijne zondag voor ZPB H&L Productions. ZPC Amersfoort was met 12-7 te sterk. De waterpoloërs staan nu op de elfde plaats in de eredivisie. De mannen van SVH spelen op dit moment bij ZV De Zaan.

Hockey

De wedstrijd van HC Rotterdam tegen Tilburg ging zondag niet door. Het coronavirus gooide roet in het eten. De dames van Victoria speelden wel, maar hielden daar geen punten over aan over. Het ging in Amstelveen met 1-0 onderuit. Met dertien punten staat Victoria op de één na laatste plaats.

Korfbal

PKC sleepte er zaterdag een derde wedstrijd uit in de Korfbal League-play-offs. De korfballers uit Papendrecht moesten winnen om kans te houden op de eerste zaaltitel sinds 2015. De ploeg van Wim Scholtmeijer won met 20-15 van TOP en speelt daarom dinsdagavond thuis tegen dezelfde tegenstander een derde wedstrijd met als inzet een finaleplek in Ahoy.

Volleybal

De dames van Sliedrecht Sport zijn uitstekend begonnen aan de finale van de play-offs. De thuiswedstrijd tegen Apollo 8 werd duidelijk gewonnen: 3-0.

De eerste set in zaal De Basis ging nog redelijk gelijk op, en werd door Sliedrecht met 25-23 gewonnen. Nadat de tweede set met 25-22 eveneens een prooi was voor het team van Vera Koenen was het verzet gebroken. De laatste set eindigde in een overtuigende 25-17.