Dick Advocaat na FC Utrecht-Feyenoord: 'Een rommelige wedstrijd waar druk op stond'

Feyenoord begon met een 5-3-2-systeem, maar Advocaat kwam daar snel op terug. "Toen we weer in een 4-3-3-formatie gingen spelen, hadden we toch wel de controle over de wedstrijd. Maar we hadden toch nog te veel onnodig balverlies. Het kon qua voetbal wel beter, maar bij Utrecht winnen is gewoon een uitstekende prestatie. Zij moesten ook, je zag de nervositeit terugkomen. Dat was eigenlijk heel de wedstrijd zo."

Bekijk hieronder het gesprek met Dick Advocaat. Tekst loopt door onder video.

De Rotterdammers leken voor rust goed weg te komen. Eric Botteghin leek een tweede gele kaart te gaan krijgen, maar werd gespaard. "Ik heb het niet goed gezien. Maar wat vond je van het inlopen op Bijlow?", reageert Advocaat ad rem. De trainer wisselde Botteghin daarna wel. "Dat was een optelsom. Ik vind Danny Makkelie een uitstekende scheidsrechter, maar hij laat ontzettend veel toe. Daarmee kan je soms ook de controle op een wedstrijd verliezen. Maar ik haalde hem wel voor de zekerheid eruit, ja."

De blessure van Bijlow valt mee. "Kerk is sowieso geen jongen die dat bewust doet. Daar ken ik hem te goed voor. Maar hij stond net bij de camera en het gaat goed."