Opgeluchte Linssen na zege van Feyenoord in Utrecht: 'Open deuren intrappen, maar op dit moment tellen de drie punten'

Linssen zag dat Feyenoord slordig speelde in de Galgenwaard, met veel balverlies. "We zeggen in het veld dat dat niet mag, dat zeg je altijd. Hoe het kan weet ik ook niet. Als je vooruit speelt maakt het niet zoveel uit, maar in de as mag je nooit balverlies lijden. Dat hadden we vandaag wel te vaak waardoor zij vaak in de counter konden komen en kansen konden creëren, al moet ik zeggen dat Utrecht ook niet heel scherp was vandaag."

Voor Linssen zelf was het naar eigen zeggen een moeilijke wedstrijd. "Je begint in een ander systeem. Dat loopt niet, dus schakel je weer om. We hadden niet heel veel power naar voren toe. Dan is het enige dat je kan doen werken en hopen dat je nog een kansje krijgt. Uiteindelijk mocht dat niet zo zijn."

Met de driepunter in Utrecht komt Feyenoord op twee punten van nummer vier Vitesse, dat volgend weekend de bekerfinale speelt tegen Ajax. Linssen: "Ik heb veel vrienden bij Vitesse en ik gun ze alles, maar voor ons zou het natuurlijk beter zijn als Ajax wint.