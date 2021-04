Straten vernoemd naar vrouwelijke wetenschappers in Rotterdam

Een deel van de nieuwe straten in Rotterdam-Overschie wordt vernoemd naar vrouwelijke wetenschappers die een pioniersfunctie vervulden aan de Erasmus Universiteit. Cora Boele, zelf gepensioneerd projectleider van de Universiteit, heeft de vijf voorgedragen. "Ze waren een beetje in de anonimiteit geraakt", zegt Boele in Erasmus Magazine.

De Hilda Verwey-Jonkerstraat, de Henny Langeveldstraat, het Willemijn van der Gootpad, het Jannie Sanders-Woudstrahof en het Brigitte van der Werfpad. Zo gaan de straten in de buurt Zestienhoven heten.

Twee jaar geleden liet Jantje Steenhuis, voorzitter van de Rotterdamse Straatnamencommissie, al weten dat er vaker straten vernoemd zullen worden naar vrouwen of minderheden.

Volgens Boele kreeg ze een verzoek van de Straatnamencommissie om op zoek te gaan naar vrouwennamen. "Ze vroegen of ik met suggesties kon komen voor wetenschappers. Toen ben ik op zoek gegaan naar Rotterdamse pioniers", zegt ze in EM.

Hilda Verwey-Jonker was lang actief voor de voorloper van de Partij van de Arbeid, ze was de eerste vrouwelijke socioloog in Nederland en was in 1978 de eerste vrouw die een eredoctoraat van de universiteit in ontvangst nam.

Henny Langeveld was in 1968 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool, een voorloper van de Erasmus Universiteit. Willemijn van der Goot was de eerste vrouw die promoveerde aan de Nederlandse Handels-Hogeschool (ook een voorloper van de Erasmus Universiteit). Jannie Sanders Woudstra was de eerste vrouwelijke hoogleraar in het Sophia Kinderziekenhuis. Brigitte van der Werf was de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de medische faculteit in Rotterdam.

In Overschie zijn al meer straten vernoemd naar wetenschappers, zoals Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen.