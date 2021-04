Derde container Baltic Tern geborgen van bodem Noordzee

Een derde container van het schip Baltic Tern is gevonden en geborgen. Het gaat om een goederencontainer waarin houtvezels zaten, meldt Rijkswaterstaat. Het schip zelf ligt inmiddels in de Rotterdamse Eemhaven.

Omrop Fryslân schrijft dat de container al was gezonken en in tweeën was gebroken. De containerresten zijn door een bergingsschip van de bodem van de Noordzee gehaald en naar Terschelling gebracht.

Containerschip Baltic Tern meldde vorige week dat het, onderweg van Sint-Petersburg naar Rotterdam, op zo'n 27 kilometer ten noorden van Ameland, vijf containers had verloren. Twee containers werden relatief snel teruggevonden; een tankcontainer met daarin aceton en een lege tankcontainer voor gebruikte bakolie.

Beide containers zijn weliswaar beschadigd, maar bleven intact en zijn "voor zover bekend" niet gaan lekken, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.