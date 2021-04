Horeca na uitstel heropening: 'We wensen de burgemeesters veel succes met de handhaving van coronaregels op deze manier'

"Nee, dit zag je wel aankomen", zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en eigenaar van meerdere horecazaken in de regio. "Maar je kan wel zeggen dat er sprake is van zwalkend beleid."

Eerder deze week werd gesproken over het schrappen van de avondklok en het heropenen van de terrassen en winkels. Nu zegt het kabinet kabinet dat het toch te vroeg is voor een versoepeling van de maatregelen, omdat de piek van het aantal besmettingen nog niet is geweest.

Een woordvoerder van het kabinet liet zondag weten dat de versoepelingen, met onder meer de heropening van de terrassen voor 28 april voorzien is. "Maar ik durf er geen geld meer op in te zetten", zegt Willemsen. "We kunnen al heel lang open en hebben daar ook de plannen voor, maar het kabinet moet eens stoppen om ons te zien als een deel van het probleem in plaats van de oplossing."

Willemsen, die ook de overheid toebijt dat ze 'de eigen vaccinatieproblematiek eerst maar eens op orde moeten krijgen', voorziet dan ook dat er de komende periode behoorlijk wat problemen zullen ontstaan. "En dan niet met kroegen die ondanks alles toch open gaan, maar meer met de bevolking. Als het straks zestien tot zeventien graden wordt, dan gaat iedereen weer de parken opzoeken als de terrassen dicht blijven. Ik wens de burgemeesters veel succes met het handhaven van de coronaregels op deze manier!"

Als er per 28 april versoepelingen worden doorgevoerd, dan wil de KHN niet alleen met terrassen worden afgescheept, zo staat te lezen in een verklaring. "De horeca moet dan haar deuren kunnen openen volgens fase 1 van de KHN-horecaroutekaart, dus ook binnen. In de plannen die klaarliggen, heeft KHN gekeken naar wat veilig kan én zo min mogelijk schade toebrengt aan de economie."

Willemsen heeft maandag namens de KHN een gesprek met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken. "We gaan wel zien wat er uit die gesprekken komt."