Burgemeester Aboutaleb: 'Kabinet heropen de buitenruimten, inclusief de terrassen'

Burgemeester Aboutaleb doet een 'dringend beroep' op het kabinet op om de buitenruimten, inclusief de terrassen, te heropenen. Hij doet die oproep samen met de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. "In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimte hard nodig", stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

De burgemeesters vrezen dat handhaving onhaalbaar wordt en dat "het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners" komt te staan. Juist om besmettingen te voorkomen moeten de buitenruimtes op een beheerste manier worden heropend, vinden ze. Dat zou ook goed zijn voor de geloofwaardigheid van het coronabeleid.

Eerder vanavond liet een woordvoerder van het demissionaire kabinet weten dat er komende dinsdag geen versoepelingen van de coronamaatregelen worden aangekondigd per 21 april. Afgelopen week werd gesproken over het schrappen van de avondklok en het openen van terrassen en winkels over anderhalve week.

Begin april deed Aboutaleb ook al een oproep aan het kabinet, om de terrassen en Diergaarde Blijdorp te heropenen. Het was volgens hem niet meer uit te leggen dat mensen 'op een kleedje met een fles rosé op het gras gaan zitten bij Hotel New York' en dat de horeca de terrassen niet mag openen.