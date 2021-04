Leraar van het jaar Ismail Aghzanay komt met mini-documentaire

Verkozen tot leraar van het jaar in 2018, landelijk onderwijsambassadeur 2020 en nu ook weer landelijk genomineerd als leraar van het jaar. Het zijn allemaal titels van Ismail Aghzanay, docent Engels op het Comenius Beroepsonderwijs College in Capelle aan den IJssel. Woensdag komt hij met een mini-documentaire waarin hij in gesprek gaat met oud-leerlingen.

Drie oud-leerlingen gaan met Aghzanay in gesprek en vertellen hem wat hij voor hen betekend heeft en welke impact hij heeft gehad op hun leven. "Vaak wordt mij de vraag gesteld: wat voor docent ben jij? Wat doe je precies? Misschien is het toch handig om een keer de leerlingen aan het woord te laten. En ik ben zelf ook wel benieuwd."

Aghzanay doet zijn uiterste best om leerlingen te motiveren. Zeker nu de coronapandemie er bij veel kinderen ook in hakt en veel lessen via Zoom plaatsvinden, is het toch belangrijk dat kinderen bij de les blijven. "Ik probeer heel erg in te spelen op het persoonlijke. Hoe gaat het met ze? Hoe was hun dag? En ik noem vaak hun naam. Soms hou ik leerlingen aan het eind van de les even vast en geef ik ze een peptalk. Daarin vertel ik hoe belangrijk het is om toch nog te focussen, want het is gewoon een hele moeilijke periode."

Niet erg gemotiveerd

Zelf was Aghzanay vroeger op school niet erg gemotiveerd, zegt hij. "Ik heb zelf op speciaal onderwijs gezeten." In een eerdere mini-documentaire vertelt hij over zijn weg op school vroeger, wat docenten voor hem betekenden en hoe belangrijk het is om als leraar meer uit kinderen te willen halen.

"Alles wat ik toen heb meegemaakt en waarvan ik denk: dat had anders gemoeten. Dat probeer ik te vertalen naar deze tijd. Door ze echt te vertellen: 'Hee, luister eens. Je kunt veel bereiken, maar je moet er wel daadwerkelijk voor gaan. Dat betekent ook hard werken." Voor een derde deel van de mini-documentaire heeft Aghzanay ook al plannen. Daarvoor wil hij graag in gesprek met oud-collega's en huidige collega's.

Rechtvaardig handelen en soms hard zijn

Volgens Aghzanay kun je niet altijd alleen de lieve docent zijn. "Uiteindelijk moet je wel gewoon eerlijk zijn in wat je verwacht van ze. Je moet rechtvaardig handelen en op bepaalde momenten ook wel echt hard zijn."

Daar hoort ook nablijven bij. "Ik heb een regel waar veel mensen om moeten lachen. Je moet altijd minimaal drie pennen in je tas hebben. Mis je er één dan kom je een uur na. En dat werkt. Als je er maar één hebt en hij doet het niet, moet je weer op zoek. Dat zorgt voor onrust in de klas."

In zijn lessen wil Aghzanay zijn leerlingen zaken meegeven die ze nodig hebben in de maatschappij. "Dat is niet alleen maar wat de present simple is in het geval van Engels. Of wat is de stelling van Pythagoras? Nee, dat is ook: 'Hoe ga ik om met mijn medemens? Hoe blijf ik gemotiveerd als het moeilijk wordt?' Die lessen geef ik wel mee ja."