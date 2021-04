Onderzoek naar overstekende zeehonden rond N57 op Goeree-Overflakkee

Zeehondenopvang A Seal gaat onderzoek doen naar verdwaalde zeehonden rond de provinciale weg N57 op Goeree-Overflakkee. De laatste tijd worden vaker op bijzondere plaatsen zeehonden gesignaleerd. Volgens Machteld Geut, dierenarts bij A Seal in Stellendam, is het niet gek dat we de dieren op het land tegen komen, maar begeven de zeehonden zich wel steeds vaker op de N57.

Niet alleen op de N57, maar ook bij Port Zélande, in de haven van Rhoon en zelfs in de Rotterdamse Schiehaven zijn de afgelopen tijd zeehonden gespot. "Zeehonden zijn gewend om van oudsher rivieren op te zwemmen, maar daar zijn nu dijken en sluizen gebouwd. Het is daar nu geïndustrialiseerd dus dat is nu anders voor een dier", vertelt Geut.

Op de N57 steken de dieren zelfs wel eens de weg over. "Zeehonden horen in het water, maar komen ook wel eens op het land. De N57 loopt op sommige plaatsen vlak langs de levensplek van de zeehond. Als ze uit het water komen, kunnen ze wel eens wat verder het land op trekken." Dan is de N57 vrij dichtbij. Ook op de Afsluitdijk begeven de dieren zich wel eens op de weg. Maar bij de N57 gebeurt het de laatste tijd wat vaker.

Hoe het komt dat de zeehonden steeds vaker de N57 oversteken, is nog niet duidelijk. De hoop is dat het onderzoek dat zal uitwijzen. "We gaan kijken naar een patroon. Dus we gaan alle gevallen onderzoeken en naast elkaar leggen en kijken of we iets herkennen." Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het weer en het getij. Was er storm? Gaat het om jongere of juist oudere zeehonden?

Tijdstip en locatie

Ook het tijdstip en de locatie is belangrijk. Komen de dieren bijvoorbeeld steeds rond zonsopgang of -ondergang het land op? "We hebben vrijwilligers die ons helpen als zeehonden op het land komen. Ze krijgen ook vaak door de politie of omstanders meldingen binnen. Op basis van die informatie, daar zit soms een foto bij, een moment of een locatie, kijken we naar een patroon."

Het lijkt er niet op de dat de zeehonden die zich tot nu toe op de weg hebben gewaagd bekenden zijn van de zeehondenopvang. Dieren die bij A Seal zijn geweest, krijgen een flippertag en een onderhuidse chip. Daarmee kan de locatie van de zeehonden worden gevolgd.

De overstekende zeehonden hebben al gevaarlijke situaties opgeleverd. "Er zijn wel echt dieren aangereden en doodgereden, maar er zijn naar mijn weten geen hele heftige ongelukken met mensen geweest." Informatie over waarom het vaker voorkomt dat de dieren de weg optrekken is belangrijk. Zo kan worden gekeken naar hoe ongelukken in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wanneer het onderzoek klaar is, is nog niet te zeggen. "Het onderzoek gaat pas net beginnen, we gaan eerst rustig alle gegevens verzamelen en naast elkaar leggen."