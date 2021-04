Nog vijf speelrondes te gaan: Zo kan Feyenoord de play-offs nog ontlopen

Feyenoord is sterk afhankelijk van de uitkomst van de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse, komende zondag in De Kuip. Als Ajax de beker wint, schuift het Europese ticket voor de bekerwinnaar door naar de derde plaats in de eredivisie. Dit komt doordat de Amsterdammers met hun eindklassering in de eredivisie recht hebben op een Champions League ticket. Ten opzichte daarvan is de deelname aan de play-offs Europa League voor de bekerwinnaar een minder waardevol ticket. En dus schuift het ticket voor de bekerwinnaar door naar de nummer drie van de competitie, terwijl het oorspronkelijke Conference League-ticket van de nummer drie, door gaat naar de nummer vier. De vierde plek waar Feyenoord nog op jaagt.

Als Vitesse de beker wint, verandert het perspectief meteen. Dan gaat Vitesse als bekerwinnaar de laatste voorronde van de Europa League in. En dan blijven de tickets voor de eredivisie staan zoals oorspronkelijk vastgesteld aan het begin van het seizoen. De nummer drie speelt twee voorrondes voor de Conference League. De nummer vier strijd om het laatste Europese ticket - voor liefst drie voorrondes Conference League - met de nummer vijf, zes en zeven in de play-offs. Deze play-offs vinden plaats op woensdag 19 mei (halve finale) en zaterdag 22 mei (finale).

Bij bekerwinst Ajax heeft Feyenoord het in eigen hand

Feyenoord heeft het afdwingen van Europees voetbal zonder deelname aan de Nederlandse play-offs dus alleen in eigen hand als Ajax komende zondag de bekerfinale wint. Anders moeten de Rotterdammers derde worden, maar het gat met 7 punten ten opzichte van AZ en PSV is (normaal gesproken) te groot om nog te overbruggen in de laatste vijf wedstrijden.

Feyenoord kan nog wél één plaats stijgen op de ranglijst om vierde te worden en zo de play-offs te ontlopen. Daar staat op dit moment nog Vitesse gerangschikt, met twee punten voorsprong op nummer vijf Feyenoord.

Hieronder staat het resterende programma van beide clubs, met over twee weken meteen een cruciale wedstrijd in De Kuip tussen Feyenoord en Vitesse.

Resterend programma Feyenoord:

zondag 25 april 16:45: Feyenoord - Vitesse

zondag 2 mei 12:15: ADO - Feyenoord

zondag 9 mei 14:30: Feyenoord - Ajax

donderdag 13 mei 14:30: Heracles - Feyenoord

zondag 16 mei 14:30: Feyenoord - RKC Waalwijk

Resterend programma Vitesse:

zondag 25 april 16:45: Feyenoord - Vitesse

zaterdag 1 mei 20:00: Vitesse - PEC Zwolle

vrijdag 7 mei 20:00: Sparta - Vitesse

donderdag 13 mei 14:30: Fortuna Sittard - Vitesse

zondag 16 mei 14:30: Vitesse - Ajax

Behalve de onderlinge wedstrijd hebben Feyenoord en Vitesse dus beiden nog een thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma staan. De resultaten in die wedstrijden kunnen uiteindelijk doorslaggevend blijken te zijn in de strijd om Europees voetbal.

Maar eerst moet Feyenoord nagelbijtend toekijken hoe de komende bekerfinale in de eigen Kuip afloopt. Zondagmiddag 18 april om 18:00 uur, wordt er afgetrapt in Rotterdam. Het is misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor Feyenoord voor het restant van het seizoen. Een wedstrijd waarin ze zelf niet in actie komen.