Liveblog corona: Burgemeesters roepen op tot opening terrassen, run op zelftesten

- Burgemeester Aboutaleb roept met collega's uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag op om buitenruimten te heropenen

- Run op zelftesten

- 5554 bekeuringen voor overtreden avondklok

12:58 Grapperhaus reageert op wens burgemeester om buitenruimtes te openen

Volgens demissionair minister Grapperhaus kunnen buitenruimtes nog niet open. "De situatie is er epidemiologisch niet naar dat we het verantwoord kunnen doen", reageert Grapperhaus op de wens van burgemeesters om buiten meer toe te laten. Eerder reageerde burgemeesters al teleurgesteld op het besluit van het demissionair kabinet om de buitenruimtes niet per 21 april, maar op 28 april als de besmettingscijfers het toelaten, te openen.

Vanmiddag staat er een overleg tussen de minister en de burgemeesters op het programma.

12:06 Janssen levert eerste vaccins aan Nederland

Farmaceut Janssen uit leiden heeft haar eerste levering coronavaccins aan Nederland gedaan meldt de NOS. In totaal zijn 79.200 vaccins afgeleverd in bezorgd bij het opslagpunt in Oss. 35.000 doses van het Janssen-vaccin gaan naar ziekenhuizen voor het personeel. Naast Pfizer, AstraZeneca en Moderna is Janssen de vierde farmaceut met een vaccin op de Nederlandse markt.

11:40 5554 bekeuringen voor overtreden avondklok

De politie heeft afgelopen week 5554 bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Dat zijn 838 bekeuringen minder dan een week ervoor. Daarnaast werden er 162 mensen gewaarschuwd en zijn er 47 illegale feesten beëindigt. Vorige week waarschuwde de politie nog 176 mensen en werden 57 feesten tot een halt geroepen.

10:24 Landelijke studentenbond vindt dichthouden hoger onderwijs onacceptabel

Het dichthouden van universiteiten en hoge scholen heeft kwaad bloed gezet bij de Landelijke studentenbond. Volgens hen is het besluit van het demissionair-kabinet onacceptabel. "De rek eruit en staat het water de studenten aan de lippen. Ze zitten sinds half december dag in dag uit achter de laptop", zegt voorzitter Lyle Muns tegenover de NOS. Volgens de studentenbond is er op onderwijsinstellingen voldoende afstand te bewaren en zijn uitbraken snel op te sporen door voldoende zelftests in te kopen.

10:15 Zelftesten bij apothekers in trek

Apothekers hebben sinds dat zelftesten in de schappen liggen ruim er ruim 200 duizend van verkocht. Dat zegt Aris Prins, voorzitter van apothekersorganisatie KNMP tegenover het AD. Volgens Prins is er een ware run op de zelftesten. Deskundigen maken zich zorgen, omdat deze testen minder nauwkeurig zijn en niet kunnen dienen als een vervanging voor de PCR-test van de GGD.

09:00 Burgemeesters: 'heropen de buitenruimtes'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft samen met zijn drie collega's van de drie andere grote steden het kabinet 'dringend' verzocht om de buitenruimten, inclusief de terrassen, te heropenen. Aboutaleb is bang dat 'het lokale gezag ongewild tegenover zjin eigen inwoners komt te staan'.