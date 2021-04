Liveblog teruglezen: 834 nieuwe besmettingen, geen versoepelingen op 21 april

- Burgemeester Aboutaleb roept met collega's uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag op om buitenruimten te heropenen

- Run op zelftesten

- Geen versoepelingen voordat piek is bereikt

- 5554 bekeuringen voor overtreden avondklok

20:50 Zestig procent wil versoepelingen, 'teleurgesteld dat dit niet doorgaat'

Zes op de tien Nederlanders staan geheel of grotendeels achter de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft uitgesteld. Dat de versoepelingen nu voorlopig niet doorgaan is voor mensen dan ook moeilijk te slikken, concludeert I&O Research uit draagvlakonderzoek dat het bureau geregeld doet in opdracht van de NOS.

Lees hier meer.

20:10 Als het aan Gezondheidsraad ligt, kunnen 60-minners zelf AstraZeneca kiezen

Ben je jonger dan 60 jaar en wil je toch geprikt worden met het AstraZeneca-vaccin? Dan zou je die keuze zelf moeten kunnen maken, zegt de Gezondheidsraad desgevraagd tegen de NOS. Diezelfde raad adviseerde vorige week om mensen onder de 60 een alternatief vaccin aan te bieden. Minister De Jonge nam dat advies over.

Lees hier meer.

19:30 RIVM: 834 nieuwe coronabesmettingen, 7 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt maandag 834 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is minder dan zondag, toen er 1019 nieuwe gevallen werden gemeld. Zaterdag ging het om 986 besmettingen en een dag eerder 1078. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld per dag 949 besmettingen gemeld.

In de afgelopen 24 uur zijn er 7 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Rotterdam (3), Dordrecht (2), Hellevoetsluis (1) en Lansingerland (1). Zondag overleden er 2 regiogenoten aan de gevolgen van het virus. Volgens het RIVM zijn er 9 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Lees hier meer.

18:40 Grapperhaus: zeker binnen een maand versoepelingen

Versoepelingen zullen in ieder geval niet langer dan een maand op zich laten wachten. Die verwachting heeft demissionair minister Grapperhaus (Justitie) uitgesproken na het overleg in het Veiligheidsberaad.

Volgens Grapperhaus kunnen de publieke buitenruimten gezien de coronacijfers nog niet open. Die wens hadden onder anderen de burgemeesters van de grote steden uitgesproken. "Ik heb in herinnering gebracht dat het probleem is dat dan niet alleen de horeca-mobiliteit toeneemt, maar de hele recreatie-mobiliteit. Meer bewegingen en meer mensen op de been."

17:10 Gezondheidsraad: kabinet kan tijd tussen prikken verlengen, maar effect is gering

Volgens de Gezondheidsraad kan het interval tussen de eerste en tweede dosis van de vaccins van Pfizer en Moderna verlengd worden naar twaalf weken. Dat zou op termijn kunnen leiden tot iets minder ziekenhuisopnames, concludeert de Gezondheidsraad.

Demissionair minister Hugo de Jonge vroeg de raad om een spoedadvies. Het tweede Moderna-vaccin wordt nu nog vier weken na de eerste prik toegediend. Bij Pfizer zit er zes weken tussen de prikken. Het kabinet wil de periode tussen de twee prikken verlengen, zodat meer mensen sneller een eerste prik kunnen krijgen.\

Lees hier meer.

16:45 Geen versoepelingen op 21 april

Gisteren werd bekend dat het demissionaire kabinet morgen geen versoepelingen bekend zal maken per 21 april. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Ad Melkert, zei blij te zijn met het besluit, maar de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam), Halsema (Amsterdam), Van Zanen (Den Haag) en Dijksma (Utrecht) uitten hun teleurstelling. Zij deden een dringende oproep aan het kabinet om de terrassen te openen, omdat handhaving van de maatregelen volgens hen onhaalbaar is in dichtbevolkte gebieden.

Vandaag twitterde bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam dat versoepeling niet per se in strijd hoeft te zijn met het belang van de ziekenhuizen. Diederik Gommers onderschreef die woorden, maar voegde eraan toe dat het gevaar pas geweken is als alle 60-plussers zijn gevaccineerd.

15:40 De Jonge: geen versoepelingen voordat piek is bereikt

Er komen pas versoepelingen als de piek in de coronacijfers is geweest, zei demissionair minister De Jonge na overleg in het Torentje. Hij zei te hopen dat de komende week een nieuwe stap kan worden gezet.

Demissionair minister van Justitie Grapperhaus reageerde onder meer op de oproep van burgemeesters om de terrassen te openen. Volgens hem is dat niet verantwoord. Vanmiddag overlegt hij met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

13:55 Grote steden zoals Rotterdam houden De Parade met coronasteun overeind

Festival De Parade krijgt van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen ruim vier ton aan coronasteun. Het festival had om die steun gevraagd, omdat het als niet-gesubsidieerde instelling geen aanspraak kan maken op de steunpakketten van het ministerie of de afzonderlijke vier grote steden. Door deze financiële steun is het mogelijk om het rondreizende theaterfestival te behouden op hun vaste locaties in de Randstad.

12:58 Grapperhaus reageert op wens burgemeester om buitenruimtes te openen

Volgens demissionair minister Grapperhaus kunnen buitenruimtes nog niet open. "De situatie is er epidemiologisch niet naar dat we het verantwoord kunnen doen", reageert Grapperhaus op de wens van burgemeesters om buiten meer toe te laten. Eerder reageerde burgemeesters al teleurgesteld op het besluit van het demissionair kabinet om de buitenruimtes niet per 21 april, maar op 28 april als de besmettingscijfers het toelaten, te openen.

Vanmiddag staat er een overleg tussen de minister en de burgemeesters op het programma.

12:06 Janssen levert eerste vaccins aan Nederland

Farmaceut Janssen uit leiden heeft haar eerste levering coronavaccins aan Nederland gedaan meldt de NOS. In totaal zijn 79.200 vaccins afgeleverd in bezorgd bij het opslagpunt in Oss. 35.000 doses van het Janssen-vaccin gaan naar ziekenhuizen voor het personeel. Naast Pfizer, AstraZeneca en Moderna is Janssen de vierde farmaceut met een vaccin op de Nederlandse markt.

11:40 5554 bekeuringen voor overtreden avondklok

De politie heeft afgelopen week 5554 bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Dat zijn 838 bekeuringen minder dan een week ervoor. Daarnaast werden er 162 mensen gewaarschuwd en zijn er 47 illegale feesten beëindigt. Vorige week waarschuwde de politie nog 176 mensen en werden 57 feesten tot een halt geroepen.

10:24 Landelijke studentenbond vindt dichthouden hoger onderwijs onacceptabel

Het dichthouden van universiteiten en hoge scholen heeft kwaad bloed gezet bij de Landelijke studentenbond. Volgens hen is het besluit van het demissionair-kabinet onacceptabel. "De rek eruit en staat het water de studenten aan de lippen. Ze zitten sinds half december dag in dag uit achter de laptop", zegt voorzitter Lyle Muns tegenover de NOS. Volgens de studentenbond is er op onderwijsinstellingen voldoende afstand te bewaren en zijn uitbraken snel op te sporen door voldoende zelftests in te kopen.

10:15 Zelftesten bij apothekers in trek

Apothekers hebben sinds dat zelftesten in de schappen liggen ruim er ruim 200 duizend van verkocht. Dat zegt Aris Prins, voorzitter van apothekersorganisatie KNMP tegenover het AD. Volgens Prins is er een ware run op de zelftesten. Deskundigen maken zich zorgen, omdat deze testen minder nauwkeurig zijn en niet kunnen dienen als een vervanging voor de PCR-test van de GGD.

09:00 Burgemeesters: 'heropen de buitenruimtes'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft samen met zijn drie collega's van de drie andere grote steden het kabinet 'dringend' verzocht om de buitenruimten, inclusief de terrassen, te heropenen. Aboutaleb is bang dat 'het lokale gezag ongewild tegenover zjin eigen inwoners komt te staan'.