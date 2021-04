Ali Boussaboun in FC Rijnmond: ‘Feyenoord moet af van het imago van mouwen opstropen en gaan’

“Feyenoord moet een andere weg inslaan en dat begint bij de opleiding,” vertelt Boussaboun zijn visie in FC Rijnmond. “Dan bepaal je hoe je wilt spelen als club en groeien uiteindelijk spelers door die ook passen bij hoe het eerste elftal al speelt. Feyenoord wil groeien, het wil niet vechten om de vierde plek, zoals nu. Feyenoord heeft de ambitie om wel om de hogere plekken te spelen. Daar moet je ook je spelers op halen.”

Aan wat voor spelers moet Feyenoord dan denken. En juist niet? Boussaboun haalt er één duidelijk voorbeeld uit. “Bijvoorbeeld iemand als Bozenik komt te kort voor het niveau dat je bij Feyenoord nastreeft,” pikt hij de veel bekritiseerde Slowaak eruit. “Het is moeilijk om hem te beoordelen, want ik zie hem niet trainen. Maar van wat ik in de wedstrijden heb gezien, zie ik niet de specifieke kwaliteiten die een spits van Feyenoord moet hebben. Maar je hebt een aardige investering in hem gedaan. En dus moet je wel met hem aan de slag.”

Sinclair Bischop en Emile Schelvis zaten ook aan tafel bij presentator Bart Nolles. De uitspraken van Boussaboun zorgde voor een discussie, waarin de vaste analytici het ook opnamen voor Bozenik. Verder spraken de mannen aan tafel ook de opgeleefde Steven Berghuis en de beste positie voor aanvaller Bryan Linssen. En natuurlijk ging het ook over Sparta, dat al veilig is en zelfs mag dromen van de play-offs om Europees voetbal. “Zelf winnen van VVV en als Heracles dan verliest, dan zouden het maar twee punten zijn. Dus natuurlijk is dat nog een thema bij Sparta.”

Bekijk hieronder de hele uitzending terug!