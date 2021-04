Ali Boussaboun te gast in FC Rijnmond

Oud-Feyenoorder Ali Boussaboun is maandag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De Hagenaar zit samen met Emile Schelvis en Sinclair Bischop aan tafel bij presentator Bart Nolles om het voetbal van het afgelopen weekend te bespreken. Zo won Feyenoord met 2-1 in Utrecht en Sparta verloor met 2-0 bij AZ.

Boussaboun speelde in het verleden onder andere bij Feyenoord en FC Utrecht. De ploeg van Dick Advocaat won na een moeizame wedstrijd en een snelle achterstand voor het eerst dit kalenderjaar een wedstrijd buiten Rotterdam. Door de zege heeft Feyenoord de vierde plaats weer in het vizier.

Sparta verloor voor het eerst sinds lange tijd weer eens een wedstrijd. Na zes wedstrijden ongeslagen te zijn ging de ploeg van Henk Fraser met 2-0 onderuit bij AZ, dat met PSV vol in de race is om tweede te worden in de Eredivisie. In FC Rijnmond wordt er ook al vooruit gekeken hoe de selectie van Sparta er volgend seizoen uit moet gaan zien. FC Rijnmond begint om 17:20. De uitzending is ook te volgen via dit bericht en via YouTube Live.