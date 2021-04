Samen bouwen aan een duurzame droom bij sapjesfabriek De Blender

Directeur Andy Joynson noemt de realisatie van de Rotterdamse fabriek een droom die uitkomt. Samen met zijn team bouwt hij aan de meest duurzame sapjesfabriek van de wereld. “Duurzaamheid zit al vanaf de start van ons bedrijf, 21 jaar geleden, in het DNA van Innocent Drinks,” vertelt de Engelsman.

“Door nu deze fabriek niet in Engeland maar in Rotterdam te bouwen, reduceren we onze CO2-voetafdruk aanzienlijk. We hoeven minder te reizen om de producten te distribueren, waardoor we dus ook minder CO2 uitstoten. En in onze fabriek gebruiken we geen fossiele brandstoffen, want we draaien de productie geheel elektrisch. Een enorme vooruitgang.”

De fabriek is gesitueerd in de Rotterdam Food Hub, een nieuw bedrijventerrein van 60 hectare groot op de hoek van het Calandkanaal en het Beerkanaal. Havenbedrijf Rotterdam wil deze plek reserveren voor bedrijven uit de ‘agrofood’-sector. Vooralsnog is Innocent Drinks de eerste klant met een eigen vestiging.

Enigszins bevreemdend is het wel, dat juist hier een duurzame fabriek komt. Op de achtergrond varen gigantische containerschepen voorbij, die een vieze rookwalm uitstoten. En wie de fabriek nadert via de Markweg, rijdt eerst langs de hoge bergen zwarte bergen van Ertsoverslag Europoort CV.

Natuurgebied

De Kop van de Beer was tot een paar jaar geleden een verlaten natuurgebied. Wit/grijze zeemeeuwen en konijnen voelden zich hier thuis. De meeuwen begeleiden nu nog steeds de bezoeker luidkeels schreeuwend naar de bouwplaats van Innocent Drinks. ‘Welcome to The Blender’ staat er op het welkomstbord, bij de ingang van het terrein. De gelikte tekening geeft het ideale eindbeeld aan, van een grote fabriek en een strak kantoor met groot dakterras. Nu zien we in eerste instantie verschillende bouwketen, containers vol puin, hoge steigers en werklui in fluorescerende jassen met bouwhelmen en stevige werklaarzen.

Het lijkt nu nog onwezenlijk, maar hier rollen aan het einde van de zomer de eerste verse sapjes van de rollerband. En die flesjes bevatten hoe dan ook sinaasappelsap, vertelt directeur Joynson. “De thuisbasis van onze belangrijkste toeleverancier Continental Juice was één van de belangrijkste redenen dat Innocent Drinks voor Rotterdam koos.”

Andy Joynson, Blender | Foto: Jelle Gunneweg

Het streven is om dit jaar 20 miljoen liter aan sapjes en smoothies te produceren. Dat aantal loopt volgens projectengineer Jeroen de Vries snel op tot 400 miljoen liter per jaar als de fabriek op volle stoom draait. De Vries leidt ons rond tussen de 25 meter hoge silo’s, de productiehallen en de grote opslagloods. “Er gaat iets meer dan 250 duizend liter sap in die silo’s. Dat zijn een heleboel flesjes hoor.”

Jeroen de Vries, Blender | Foto: Jelle Gunneweg

Hij is enthousiast over de locatie, dicht bij de toeleveranciers. Ook over de bouw raakt hij niet uitgepraat. “We kunnen dit helemaal vanaf de grond opbouwen, zoals wij het zelf bedacht hebben. Een unieke kans, maar ook super moeilijk omdat we nog nooit onze eigen smoothies en sapjes hebben gemaakt. Daar komen wel wat uitdagingen bij kijken.”

Een van die uitdagingen is om in coronatijd voldoende bouwpersoneel naar de locatie te krijgen, omdat veel medewerkers uit het buitenland komen. Door op de locatie zelf allerlei coronamaatregelen te treffen, lukt dat toch aardig. Toegang tot de bouwplaats is bijvoorbeeld alleen mogelijk na een temperatuurcheck. En tijdens het werk en in de pauzes worden de bouwploegen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden om het risico op besmetting te beperken.

‘Chief Blender’ Andy Joynson noemt de coronacrisis zelfs de grootste uitdaging van het hele bouwproces. “We hebben heus wel aanloopproblemen gehad bij het ontwerp en de bouw, maar deze crisis is van een andere orde. Dankzij de goede samenwerking tussen het team, de toeleveranciers, de gemeente en Havenbedrijf Rotterdam lopen we nu nog steeds op schema. Dat vind ik misschien nog wel het meest opmerkelijk.”

Bananenpuree en cacaopoeder

Vanaf het buitenterrein stappen we de mengkamer in. De hal is grotendeels gevuld met een buizensysteem dat nog glimt van nieuwigheid. Kleine mengsilo’s staan in verbinding met de zes hoge saptanks die buiten staan. Hier worden straks door operators de sapjes gemengd. “Dan voegen ze er bijvoorbeeld bananenpuree aan toe, maar ook extra’s als lijnzaad en cacaopoeder.”

Alle vloeibare producten worden vers aangeleverd, verzekert De Vries. De flesjes verlaten ook snel de fabriek. “We proberen de voorraad maximaal twee dagen in huis te houden.” Snel door naar de productiehal dan: een lichte loods met uitzicht op het Calandkanaal. Hier staat de vulmachine, die het gepasteuriseerde product uit grote tanks verdeelt over kleinere flesjes. De flesjes gaan via een volautomatische rollerband naar de distributiehal. Robots doen hier straks het meeste werk; medewerkers lopen alleen ter controle rond.

Duurzaamheid

Het bedrijf wil de CO2 aanzienlijk beperken, door windmolens te plaatsen, een zonnepanelenpark aan te leggen en gebruik te maken van warmtepompen. Hiermee wordt de energie die vrijkomt tijdens het productieproces omgezet voor de opwarming van het pand. “Daarnaast gaan we ook samenwerken met drinkwaterbedrijf Evides. Zij gaan ons productiewater filteren. Ook gaan speciale machines de productielijn op een bijzondere manier schoonmaken: niet met chemicaliën maar door de buizen vacuüm te zuigen en met water schoon te spoelen,” aldus De Vries.

Marieke Been, Blender | Foto: Jelle Gunneweg

Marieke Been is verantwoordelijk voor personeelszaken, de bedrijfscultuur en de personeelswerving bij de Blender. Enkele tientallen medewerkers heeft ze al aangesteld, zelf was ze één van de eerste. In totaal zijn er straks tweehonderd medewerkers nodig om de fabriek volledig operationeel te laten draaien. Geen gemakkelijke opgave, erkent Been, aangezien de locatie ver weg van de bewoonde wereld ligt. Havenbedrijf Rotterdam heeft weliswaar een busstop van de Maasvlakte Hopper toegezegd, waardoor er een OV-verbinding is tussen Brielle en de Maasvlakte Haventransferium. Maar die bus rijdt alleen op afroep en ’s nachts niet.

Toch denkt ze voldoende mensen naar de Europoort te kunnen lokken, vanwege de sfeer en cultuur binnen haar bedrijf. “Mensen zijn enthousiast omdat ze met deze CO2-neutrale fabriek een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Ook vinden we het belangrijk dat mensen hier met plezier kunnen werken. We geven mensen veel vertrouwen, houden de lijntjes kort en we hebben oog voor het licht en geluid in de fabriek.”

De ‘People Partner’ houdt kantoor in een gehorige portocabin, die waar mogelijk toch gezellig is gemaakt. Er staan planten, één wand is gevuld met babyfoto’s van alle medewerkers, en elke ruimte heeft een eigen naam die verwijst naar een vrucht die straks in de sapjes terecht kan komen.

Ook Mike van Holstein uit Voorburg heeft er een kamer. Hij noemt het een droomplek. Toen zijn vorige werkgever stopte, solliciteerde bij Innocent Drinks en werd meteen aangenomen.

De sfeer bevalt hem goed. “De deuren staan open, iedereen heeft tijd voor een praatje. Werk is hier uiteraard belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. En wat mij erg aanspreekt is dat we hier nadenken over onze planeet, en hoe we die mooier kunnen achterlaten.”

Mike wordt straks ingezet als kwaliteitsmedewerker en gaat meedraaien in de ploegendienst. Vanaf het najaar draaien er twee ploegen, volgend jaar zijn dat er vijf. De werving van de productiemedewerkers verloopt stapsgewijs, in gelijke tred met de productietoename.

Chief Andy hoopt dat de fabriek bijdraagt aan een grote wereldwijde verandering in de industrie. “Wij hebben veel geleerd en willen die kennis graag delen met andere partijen. Ons belangrijkste doel is een fijne werkplek creëren voor mensen uit de regio in een CO2-neutrale fabriek, maar we hopen ook zeker anderen te inspireren.”