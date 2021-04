Ridderkerkse krijgt ook in hoger beroep 9 jaar cel voor moordpoging

Een vrouw uit Ridderkerk die vier jaar geleden haar ex-vriend probeerde te vermoorden, is in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel.

De straf is gelijk aan de straf die de vrouw eerder al van de rechter kreeg opgelegd.

De vrouw probeerde haar ex-vriend te vermoorden door een slaapmiddel in zijn eten te doen. Nadat hij was ingedut, stak de vrouw zijn huis in Rotterdam in brand. Ze vluchtte met zijn telefoon en iPad.

De man werd op tijd wakker en wist uiteindelijk aan de vlammen te ontsnappen.