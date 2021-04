Podcast Feyenoord: 'Niet verwachten dat Arne Slot wonderen kan verrichten'

Mogelijk ontloopt Feyenoord nog de play-offs om Europees voetbal en is het over vijf speelrondes klaar met dit seizoen. De hoop is dat daarna alles beter wordt, onder leiding van de nieuwe trainer Arne Slot. In onze wekelijkse podcast op maandag bespreekt de sportredactie het perspectief en verwachtingspatroon in Rotterdam Zuid.

Feyenoord pakt de punten in Utrecht en dat is wat in deze fase telt. Maar dat het spel niet goed was en het ook zomaar weer anders had kunnen aflopen, dat zag iedereen. Juist in dat aspect, het veldspel en de automatismen bij Feyenoord, is er de hoop dat het onder leiding van Arne Slot straks beter wordt. "Maar hij kan geen wonderen verrichten. Hij heeft geen toverstok waarmee hij spelers opeens beter maakt," zegt chef sport Ruud van Os. "Een Bozenik bijvoorbeeld, daarvan zien we inmiddels dat het helemaal niets is."

Het zorgt voor een discussie met Sinclair Bischop en Dennis van Eersel, die nog moeten zien of Bozenik er niet alsnog gaat komen. "Ik zie ook dingen aan hem die me wél bevallen," zegt Bischop. "Zijn looplijnen, zijn doelgerichtheid. Laten we deze discussie volgend jaar nog eens voeren, ik denk dat er wel meer uit hem te halen valt."



Dennis van Eersel ziet het verwachtingspatroon dat het spel van Feyenoord opeens beter wordt, als één van de grootste obstakels voor Slot. "Er wordt gedaan alsof het nu dramatisch is en straks onder Slot Feyenoord eindelijk écht gaat voetballen. Ik vind dat niet realistisch en ook niet eerlijk naar Slot zelf toe."

