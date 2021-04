Podcast Sparta: 'Sparta zou het bekertoernooi belangrijker moeten maken'

Het is de week van de bekerfinale en dus komt Sparta niet in actie. Eigenlijk is dat standaard, want de Rotterdammers spelen al jaren geen rol van betekenis in het bekertoernooi. Anton Slotboom doet in onze podcast over Sparta daarom een oproep aan de club om het toernooi belangrijker te maken.

Natuurlijk haalde Sparta nog de halve finale in het seizoen 2016/2017. En de bekercampagne in 2003/2004 was ook legendarisch. Maar buiten die twee jaargangen om is het sinds de eeuwwisseling kommer en kwel met Sparta in de beker. Dit seizoen volgde al in de eerste ronde een uitschakeling, uit bij ADO Den Haag.

"Nu het beter gaat met Sparta zou de club als doelstelling moeten hebben om eens in de vijf jaar de bekerfinale te halen," bespreken Anton Slotboom en Ruud van Os met presentator Frank Stout in de podcast. "Sparta moet meer een cupfighter worden."

Verder spreken de mannen over de aanwezigheid van publiek bij Sparta - VVV Venlo, de eerstvolgende eredivisiewedstrijd voor het succesvolle team van Henk Fraser. "Het zou het meest eerlijk zijn als nu de tweede groep supporters als eerste aan de beurt komt," vindt Van Os. "Eerder dit seizoen was er wat publiek aanwezig bij Sparta - Ajax, nu is het de beurt aan de andere groep."

