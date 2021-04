Deze Rijnmondverhalen maken kans op een prijs voor de beste regionale journalistiek

In de categorie 'Eigen nieuws' is het bizarre verhaal van Elly Leeflang en Jan Ton, gemaakt door Marion Keete, genomineerd. Het verhaal gaat over een man, Jan Ton, die het lichaam van een bejaarde vrouw, Elly Leeflang, jarenlang in huis bewaarde om haar AOW op te strijken.

De radiodocumentaire over Willem Engel is genomineerd in de categorie 'Beste audioproductie'. De documentaire, gemaakt door Paul Verspeek, gaat in op het fenomeen Willem Engel, die een brede aanhang heeft. Hij is het gezicht van het onbehagen in de cultuur. Maar kijkt hij wel eens achterom, naar de meute die hij meetrekt? Volgens de jury is 'dit is typisch zo’n productie die ook een landelijk podium verdient.'

En in de categorie documentaire is 'Het Sloopteam' van Charlotte Meijer genomineerd. De vijfdelige documentaireserie volgt een groep markante Rotterdammers die de marathon willen lopen. Deze groep bestaat niet uit getrainde lopers, maar uit rauwe Rotterdammers die allemaal op hun eigen manieren vechten tegen hun demonen. “Het is als een soort Netflix-serie die je wil bingen", schrijft de jury.

Op 27 mei wordt tijdens de online uitreiking van de NL Awards 2020 bekend gemaakt welke inzending de Gouden Award in de wacht heeft gesleept.