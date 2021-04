PKC vernedert TOP en behaalt finale in Ahoy

In de derde wedstrijd was een opvallende rol weggelegd voor Laurens Leeuwenhoek. De aanvoerder van PKC werd zaterdag in Sassenheim nog voor rust gewisseld, omdat hij totaal niet in de wedstrijd zat. Dinsdagavond in Papendrecht speelde hij zijn beste wedstrijd van het seizoen. In de eerste helft was hij al vijf keer trefzeker.



PKC was TOP over alle schijven de baas en bewees ook met andere herenkoppels (Van Wijngaarden stond naast Leeuwenhoek en Jonker naast Kunst) goed te kunnen spelen, terwijl de ploeg uit Sassenheim niet kon anticiperen op het Papendrechtse machtsvertoon. Ook de dames van PKC waren te goed ten opzichte van de oudere en minder fitte dames van TOP. Sanne van der Werff werd topscorer aan de dameskant met zes treffers. Afgelopen zaterdag waren zij en haar vriend Jelmer Jonker ook al ijzersterk.



Met Nienke Hintzbergen na rust in de ploeg voor Brett Zuijdwegt bleef PKC domineren. De eerste Papendrechtse goals in de tweede helft kwamen weer van Van der Werff en Leeuwenhoek. Zij sloten de wedstrijd af met respectievelijk zes en acht goals. Uiteindelijk kon PKC veel vertrouwen tanken richting de finale aanstaande zaterdag. Bij een eindstand van 29-19 floot het uitstekend leidende duo Van der Lucht/Voskamp af.



Zaalfinale in Ahoy

Zaterdag om 16 uur speelt PKC in de RTM-stage van Ahoy de zaalfinale tegen Fortuna. Het is een herhaling van de laatste finale, die in 2019 nog werd gespeeld in de Ziggo Dome. Fortuna had ook een derde wedstrijd nodig. De ploeg uit Delft won dinsdagavond met 22-15 van KZ.



PKC heeft een slecht trackrecord in finales. Van de laatste zeven wedstrijden in Ahoy won PKC er slechts twee. De laatste landstitel dateert van 2015.