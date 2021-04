Longartsen willen veel meer aandacht voor schone lucht: 'Astma bij 1 op de 5 kinderen direct gevolg van uitlaatgassen'

Tientallen longartsen, kinderartsen, huisartsen en wetenschappers roepen het nieuwe kabinet op om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens onderzoek van het Longfonds is de lucht op sommige plekken in Nederland zo slecht dat het grote medische gevolgen heeft, vooral voor kinderen.

"De laatste tijd zijn er zijn er verschillende wetenschappelijke artikelen verschenen waarin duidelijk wordt wat de effecten van luchtvervuiling op kinderen zijn", zegt longarts Ismé de Kleer, verbonden aan het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Een van haar patiënten is de 6-jarige Noëlle uit Rozenburg. De afgelopen twee jaar werd ze elke maand opgenomen in het ziekenhuis, en lag ze drie keer op de intensive care.

De effecten werken hun hele leven door Ismé de Kleer, longarts

Noëlle had al astma voor ze naar Rozenburg verhuisde, maar sinds ze daar woont is de astma bijna oncontroleerbaar, vertelt de longarts. "Astma is een complexe ziekte, er kunnen veel dingen voor zorgen of het wel of niet onder controle is. Maar iedere keer als Noëlle werd opgenomen, was er ter plekke meer luchtvervuiling." Die relatie tussen stikstof en astma lijkt er echt te zijn, zegt De Kleer. "Dat is verontrustend en frustrerend."

Uitlaatgassen

Maar het verbaast de longarts niet. "Kinderen hebben kleine longen, spelen buiten en ademen dieper en sneller. Stikstof en fijnstof verdeelt zich over een kleiner oppervlakte. Het zijn nog groeiende longen, dat moet meer schade geven dan bij volwassenen. De effecten werken hun hele leven door. Bij 1 op de 5 kinderen met astma is het ontstaan ervan een direct gevolg van blootstelling aan uitlaatgassen", zegt De Kleer.

In heel Nederland is de lucht te slecht en de regio Rotterdam is niet de beste plek in het land, vertelt de longarts. "Het maakt ook echt uit of je naast een megakoeienstal of een houtverbrandingsinstallatie of de snelweg woont."

'Het moet veel concreter'

De oproep van de longartsen krijgt duizenden steunbetuigingen. Het maatschappelijk draagvlak is sterk gegroeid, merken ze. En de noodzaak is wat hen betreft groot. Ze willen een speciaal gezant voor schone lucht om het onderwerp onder de aandacht te brengen en vooral te houden.

"We willen dat het onderwerp gezondheid en luchtkwaliteit structureel wordt meegenomen als het over de stikstofdiscussie en de energietransitie gaat.

Er was al een zogenoemd 'Schone Lucht Akkoord'. Daar staan wat de longarts betreft goede dingen in, maar er zijn maar weinig gemeenten bij aangesloten. Daarnaast is het een intentieverklaring, daar is niets bindend aan. "We moeten echt de volgende stap zetten en het moet veel concreter worden", zegt De Kleer. "Meer bewustwording in de politiek is van cruciaal belang."