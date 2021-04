Storm en harde wind maken een eind aan broedseizoen zeearend, eieren kapot op de grond

"Dikke, vette pech dit jaar", zegt boswachter Thomas van Es over de weersomstandigheden die dit jaar het broedseizoen van de zeearenden hebben verstoord. De zeearenden die sinds 2016 naar de Biesbosch komen voor het broedseizoen, hadden een nest gebouwd in een boom. En juist die boom is omgewaaid door de harde wind.

De zeearenden hadden twee nesten gebouwd. De eerste was al eerder door de storm weggewaaid. "We gingen ervan uit dat de tweede het zou overleven. Maar toen ik vanochtend die ene boom zocht met het tweede nest, kon ik hem niet vinden", zegt Thomas. "In dat nest zaten al eieren. De eierschalen vonden we op de grond."

Visarenden

In de Biesbosch zijn er naast zeearenden ook visarenden. "Het broedseizoen van de visarenden moet nog beginnen. "Het is te hopen dat de weersomstandigheden beter worden zodat zij minder pech hebben. Voor de zeearenden is het over. Hun broedseizoen begon in februari. Ze hadden de komende dagen jongen moeten krijgen. Nu zetten we alle zinnen op de visarend in de hoop dat het bij hen wel goed gaat."

De zeearenden blijven volgens Thomas, ondanks het mislukte broedseizoen, in de Biesbosch en zullen alsnog een nest bouwen. "Dat nest is dan voor volgend jaar en we hopen dat ze nu een betere plek kiezen en een steviger nest bouwen, zodat ze volgend jaar minder risico lopen. We wachten dus op een beter jaar en ondertussen houden we de visarenden in de gaten. Die kunnen elk moment een eitje leggen."