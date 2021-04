Tiener in Rotterdam met groot keukenmes in zijn zij gestoken

Een jonge man is maandag aan het begin van de avond bloedend op straat gevonden. De jongen lag op de Rinze Koopmansstraat in de wijk 't Lage Land met een diepe steekwond.

Naast de jongen lag een groot bebloed keukenmes. De politie houdt er rekening mee dat hij op een andere plek kan zijn neergestoken. Getuigen ter plaatse zien bloedsporen op andere plekken verderop in de wijk, zelfs in de buurt van metrostation Oosterflank. De politie doet onderzoek in twee straten waar het bloedspoor ligt.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en wordt op dit moment geopereerd. Daarna hoopt de politie hem te spreken over wat er is gebeurd.