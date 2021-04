Adrie van der Poel in Zesdaagse TV: 'Mathieu heeft 0,0 ambitie om een klassementsrenner te worden'

Van der Poel legt uit: "Nederland heeft slechts twee Tour de France-winnaars voortgebracht. Waarom zou Mathieu de derde moeten zijn? Daarbij is dat echt niet zo gemakkelijk als sommige mensen denken."

Adrie van der Poel vertelt in Zesdaagse TV over zijn succesvolle zoon Mathieu | Foto: Rijnmond

Voormalig wielrenner Michael Boogerd valt Van der Poel senior bij: "Daar moet Mathieu helemaal niet mee bezig zijn. Ronderenner word je niet zomaar."

Bobbie Traksel vraagt zich af of junior het zou kunnen: "Hij heeft er wel de body en kwaliteiten voor."

In Zesdaagse TV gaat het naast Mathieu van der Poel ook uitgebreid over de rivaliteit tussen de Sloveense wereldtoppers Primoz Roglic en Tadej Pogacar. Daarnaast wordt de mogelijke start van de Tour de France in Rotterdam besproken.

Bobbie Traksel gaat uit van een Rotterdamse Tourstart in 2025 | Foto: Rijnmond

Traksel zegt daarover: "Rotterdam moet vol voor 2025 gaan. In 2022 is de start in Denemarken, in 2023 in Bilbao (Spanje). Het lijkt me sterk dat er in dan in 2024 weer buiten Frankrijk wordt gestart."

Michael Boogerd is vooral blij dat Rotterdam samen met zijn geboortestad Den Haag optrekt in de jacht op de start van de grootste wielerronde ter wereld.

Michael Boogerd ziet het wel zitten: een Touretappe van Rotterdam naar Den Haag. | Foto: Rijnmond

