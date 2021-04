Nick Marsman verlaat Feyenoord voor Inter Miami

Feyenoord nam Marsman in de zomer van 2019 transfervrij over van FC Utrecht. De doelman stond in zijn eerste seizoen in totaal vier keer onder de lat in een officiële wedstrijd. Dat aantal heeft hij dit seizoen met 24 duels en een invalbeurt in de slotminuten tegen FC Utrecht afgelopen zondag al verzesvoudigd. Tot nu toe hield Marsman in ruim een derde deel van alle duels in het keepersshirt van Feyenoord zijn doel schoon.

Marsman zegt op de clubpagina van Feyenoord: "Bij Feyenoord heb ik de kans gekregen mij elke dag te meten met enkele van de beste keepers van Nederland. Dat ik ook nog een groot aantal wedstrijden zelf onder de lat heb mogen staan maakt mij heel trots. Dit is een prachtige volgende stap in deze fase van mijn loopbaan."

Bij Inter Miami wordt Marsman onder meer ploeggenoot van Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi en oud-Feyenoorder Kelvin Leerdam.