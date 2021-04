D66 haalt lokale fractie Dordrecht van het stembiljet

De vier leden van de Dordtse fractie van D66 stonden na een uitzending van Nieuwsuur lijnrecht tegenover elkaar. Fractielid Osman Bosuguy besprak in de uitzending discriminatie binnen de partij. De overige leden waren hiervan niet op de hoogte, waarop de bom barstte.

Twee van de leden, Paul Tiebosch en Dirk Loekemeijer, stelden dat het vertrouwen in Bosuguy in één klap weg was door het optreden in Nieuwsuur. Polat stelde in een andere verklaring dat Bosuguy wél door kan en dat juist Tiebosch en Loekemeijer hén de rug toekeren.

Aftreden

In de uitzending van Nieuwsuur besprak Bosuguy discriminatie binnen de partij en de fractie. Dat is een gevoelig onderwerp. In 2018 kwamen Osman Bosuguy (nummer 10 van de lijst) en Polat (nummer 30) met voorkeursstemmen in de Dordtse gemeenteraad. Dat leidde tot veel discussie binnen de partij, ook omdat de ervaren D66-fractie buiten het college viel. Er zou sprake zijn geweest van discriminatie en de stemming van het bestuur zou zijn beïnvloed. Dat leidde tot het aftreden van het toenmalige bestuur.

Nu heeft het landelijke bestuur van D66 ingegrepen en een streep gezet door de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ahmet Polat, één van de vier leden van de lokale D66-fractie, vindt het "erg vervelend dat landelijk dit besluit is genomen", maar wil geen olie op het vuur gooien en komt daarom later met een statement. Tiebosch is maandagmiddag voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.