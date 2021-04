Rotterdam zet speciale klei in bij eindeloze strijd tegen blauwalg in de Kralingse Plas

In gesprek met Bert Wijbenga over blauwalg

Al jaren wordt de Kralingse Plas geteisterd door blauwalg. Zodra het langdurig warm wordt, groeit de alg en wordt het water schadelijk voor mens en dier. Er is al van alles uit de kast getrokken om de alg aan te pakken. Er is zelfs waterstofperioxide aan te pas gekomen, maar niets hielp. Dit keer denkt de gemeente een duurzame oplossing te hebben: Phoslock.

Phoslock is een klei waar vijf procent lanthaan aan is toegevoegd. Dat is een mineraal dat fosfaten bindt en de groei van blauwalg tegengaat. Door een laagje van de klei over de bodem van de Kralingse Plas te verspreiden, worden de fosfaten geneutraliseerd. Daardoor kan het geen voeding meer zijn voor blauwalg. "Het is geen chemisch product, maar een natuurlijk erts dat uit Azië wordt gehaald en door Australiërs is onderzocht", vertelt de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga.

De Universiteit van Wageningen heeft het gebruik van Phoslock aangeraden aan de gemeente. "In heel veel landen in de wereld, en ook een paar plassen in Nederland is dat al toegepast en dat werkt."

In 2020 en 2021 zijn er proeven met Phoslock in de plas geweest. De aanpak leek effectief. Volgens de gemeente is aangetoond dat bescherming tegen blauwalg sneller, effectiever en duurzamer wordt bereikt met Phoslock dan met het storten van zand, wat eerder werd uitgeprobeerd.

1.000 ton klei tegenover 500.000 ton zand

De plas heeft in de toekomst nog onderhoudsdoseringen van Phoslock nodig. Dat hangt af van hoeveel fosfaat er later de plas nog inkomt. Volgens de gemeente kan het aanbrengen van de klei sneller en met minder last voor omwonenden dan het afzanden. Er is namelijk 1.000 ton klei nodig tegenover 500.000 ton zand.

Daarbij zou de impact op het bodemleven kleiner zijn en is de maatregel goedkoper. "Een gunstig punt van Phoslock is dat het een aantal miljoenen goedkoper is. We hadden 13 miljoen beschikbaar om de Kralingse Plas echt aan te pakken. Dat bedrag is met Phoslock 8 miljoen kleiner", zegt Wijbenga.

Blauwalg bestaat uit bacteriën die belangrijk zijn voor het voedselsysteem onder water. Maar als er te veel van is zorgen ze voor een groenblauwe, stinkende plak die op het water drijft en zorgt voor ongezond zwemwater. Om te groeien heeft blauwalg licht, warmte en fosfaten nodig. Fosfaten komen voort uit uitwerpselen van mens en dier, etensresten, plantenresten en landbouw en industrie.

Om de toevoer van fosfaten tegen te gaan zet de gemeente naast Phoslock nog een aantal maatregelen in. Zo is het gemaal van het Kralinger Hout losgekoppeld en de sluis Kralings Verlaat verbeterd. Aanpassingen aan riooloverstorten, het voorkomen en ruimen van bladgroen en uitwerpselen en het vernieuwen van een defosfatiseringsinstallitie staan nog in de agenda.

Overlast van blauwalg duurt nog even voort

De gemeente start in het najaar van 2021 met Phoslock. De effecten van de klei moeten in de zomer van 2022 merkbaar zijn. Tot die tijd is de kans dat er in de zomer enkele tijd niet gezwommen mag worden in de Kralingse Plas sterk aanwezig. "We krijgen een onvoldoende voor de waterkwaliteit." De afgelopen jaren is de plas steeds een aantal weken of maanden dicht geweest wegens blauwalg.

Ook na 2022 verwacht Wijbenga niet dat de plas vrij is van algen. "Blauwalg is een natuurlijk product en kan nooit helemaal weg." Toch is de verwachting van de gemeente dat Phoslock ditmaal echt het laatste hoofdstuk in het dikke boek over Blauwalg is. "Dit is wel het hoofdstuk waarna we veel meer kunnen zwemmen en watersporten op de plas."