Door de ramadan draait Bakkerij RIF overuren

De ramadan is dinsdag begonnen. Veel moslims vasten daarom traditiegetrouw een maand lang tussen zonsopgang en zonsondergang. Onze verslaggever neemt een kijkje bij bakkerij RIF in Crooswijk. De bakkerij heeft het extra druk nu en is twee uur eerder, om 05:00 uur, al open gegaan.

De deegmachine in de bakkerij aan de Crooswijkseweg draait overuren. Van het deeg worden stokbroden gemaakt. "Mensen kopen veel zoetigheden, mensen hebben suiker nodig. Maar ze kopen vooral heel veel stokbroden, dat eten ze bij de soep voor vanavond", vertelt bakker El Akoubi. Er worden ook veel dadels gekocht. "Dat is ons snoepgoed voor in de ramadan."

El Akoubi heeft geen moeite met het verkopen van lekkernijen tijdens het vasten. "Om vier uur ben ik opgestaan, toen heb ik een hapje gegeten. En veel water gedronken, zodat je lichaam genoeg vocht heeft om de dag door te komen."

Tijdens de ramadan nemen moslims de tijd om extra stil te staan bij de armen. "Wij hebben aan het eind van de dag een goedgevulde tafel en daar genieten we van. Maar we voelen ook mee met de armen die niks hebben."

De ramadan verschuift elk jaar met elf dagen, legt El Akoubi uit. Daardoor valt de ramadan elk jaar op een ander moment. Dat de ramadan nu in een koele periode valt is fijn. "Een paar jaar geleden hadden we het in de zomer, dat viel zwaarder dan nu. Maar ook daar gaan we doorheen, dat lukt ook wel."

Voor de bakkerij betekent de ramadan dat er overuren worden gedraaid. "We zijn erop voorbereid, we werken extra hard en hebben extra personeel."