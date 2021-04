Omwonenden zijn het wangedrag op de Parkkade zat: 'Je schaamt je diep dat dit Rotterdam is'

Na het ongeluk, waarbij zondag meerdere personen gewond raakten, was het maandagavond opnieuw erg druk op de Parkkade in Rotterdam. Tientallen auto's stonden geparkeerd naast de Maas. Mensen rookten waterpijp en gebruikten lachgas. Maar bovenal viel op dat meerdere auto's wederom erg hard over de Parkkade scheurden.

Omwonenden zijn het wangedrag zat. "Het is waanzinnig hoe ze hier allemaal rondrijden. Ze houden hier races, achter elkaar, naast elkaar", vertelt omwonende Willem den Hoed. Volgens Den Hoed komen de racers uit het hele land. "Het staat op sociale media, het is echt bizar. Er stonden vrijdag en zaterdag 200 auto's." Niet alleen op de Parkkade wordt veel te hard gereden vertelt hij. "Ook op de Parklaan, dat is nog veel gevaarlijker. Daar wonen kinderen. Je schaamt je diep dat dit Rotterdam is."

De buurt is al een tijd bezig met het probleem. Inmiddels is bekend dat de wijk een 30 kilometerzone wordt. "Of dat het probleem oplost, is nog maar even de vraag. Nu rijden ze 100 waar je 50 mag, dus de bon zal iets hoger worden. De gemeente heeft het eindelijk opgepakt, maar iets te laat denk ik", vertelt Den Hoed. "Ze moeten gewoon die parkeerplaatsen aan de kade afsluiten. Dan is het probleem opgelost volgens mij."

Jim Pedd van de gebiedscommissie ziet naast de snelheidslimiet verlagen naar 30 kilometer, nog twee oplossingen. "Meer handhaven, wat we de afgelopen week al hebben gezien. En ik zou heel erg gaan vergroenen. Straks komen de Parkhaven flats. Maak de kade groen en betrek het bij het park."

De maatregelen die tot nu toe zijn ingezet, lossen niks op. "Dit is al maanden een probleem hier. Er is zelfs een matrixbord geweest hier verderop." Daarmee werd opgeroepen rekening te houden met de omwonenden en rustig te rijden. "Dat hielp gewoon niet", zegt Pedd. Ook geldt er vanaf 30 maart een lachgasverbod op verschillende plekken in Rotterdam, waaronder de Parkkade. Volgens Pedd zijn geluidsoverlast en lachgasgebruik niet de enige problemen. "Het is ook gewoon gevaarlijk. Dat hebben we zondag gezien. Toen is er een ongeluk gebeurd, vrij ernstig. Ik denk dat dat genoeg zegt eigenlijk."