Liveblog corona: RIVM: 988 besmettingen, 9.180 coronaboetes in Rotterdam

16:21 RIVM: 988 besmettingen, 5 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt dinsdag 988 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is meer dan maandag, toen er 834 nieuwe gevallen werden gemeld. Zondag ging het nog om 1019 gevallen, zaterdag 986 en een dag eerder 1078. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld per dag 1010 besmettingen gemeld.

In de afgelopen 24 uur zijn er 5 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Dordrecht, Barendrecht, Nissewaard, Hellevoetsluis, Lansingerland, en Zwijndrecht. Maandag overleden 7 regiogenoten aan de gevolgen van corona. Volgens het RIVM zijn er 10 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

15:46 Janssen stelt levering vaccins aan Europa voorlopig uit vanwege bloedstollingsproblemen

Het moederbedrijf achter het Janssen-vaccin, Johnson & Johnson, heeft besloten voorlopig geen vaccins uit te leveren. De fabrikant laat in een verklaring weten dat het samen met de Europese gezondheidsautoriteiten uit voorzorg het vaccin nog niet introduceert in Europa.

15:41 CBG: 'Voordelen Janssen-vaccin wegen op tegen de nadelen'

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) reageert op het besluit van de VS om het Janssen-vaccin voorlopig niet te gebruiken. Volgens het CBG wegen de voordelen op tegen de nadelen die eventuele bijwerkingen zouden hebben. In de Verenigde Staten is men gestopt met het vaccineren met het coronavaccin van Janssen, na zes gevallen van een zeldzame vorm van trombose bij zes vrouwen tussen de 18 en 48. Één vrouw is overleden aan de mogelijke bijwerkingen, een ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Europa onderzoekt het Janssen-vaccin al. Maar volgens het CBG is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

14:20 Vanaf maandag buitenschoolse opvang weer open

De buitenschoolse opvang gaat weer open, dat meldt de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. De bso was de afgelopen periode alleen open voor kinderen waarvan één van de ouders en cruciaal beroep uitoefent of kinderen met een moeilijke thuissituatie. Voor de buitenschoolse opvang gaan dezelfde protocollen gelden als voor scholen. Dat houdt in dat bij een besmetting de hele klas of groep in quarantaine moet.

12:38 9.180 coronaboetes uitgedeeld in Rotterdam

De politie heeft in een jaar tijd 9.180 coronaboetes uitgedeeld in Rotterdam. Alleen in Amsterdam zijn meer coronaboetes uitgedeeld (10.461). In totaal schreef de politie tussen begin maart vorig jaar en 1 april 112.975 coronabekeuringen uit. Daarnaast zijn landelijk ook 40.555 waarschuwingen uitgedeeld.

Meer dan twee derde (64 procent) van de landelijke coronaboetes zijn uitgedeeld voor overtredingen van de avondklok. Uit de gegevens van de politie blijkt dat in de grote steden relatief meer bekeurd en gewaarschuwd is dan in landelijke gebieden.

12:18 Sneltestbedrijven spannen kortgeding aan tegen Stichting Open Nederland

Twintig sneltestbedrijven spannnen een kortgeding aan tegen Stichting Open Nederland. De stichting organiseert deze maand ruim 400 field-lab-evenementen, daarbij zou de stichting één sneltestbedrijf ten onrechte hebben voorgetrokken menen de twintig sneltestbedrijven. De zaak kwam aan het rollen na publicatie van Follow the Money. Die toonden aan dat 925 miljoen euro vanuit de overheid naar de stichting gaat om sneltesten uit te voeren. Er ging geen openbare aanbesteding vooraf aan de deal. In de politiek vragen SGP, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de PvdA het ministerie van Volksgezondheid om de deal openbaar te maken.

11:25 WHO: 'Verbod op handel levende zoogdieren'

Het Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Wereld organisatie van dierenwelzijn. pleit voor een verbod op de handel van levende wilde zoogdieren op voedselmarkten. Het verbod moet ervoor zorgen dat de uitbraak van nieuwe ziektes wordt tegen gegaan.

Na de uitbraak van het coronavirus kwamen voedselmarkten onder een vergrootglas te lichten omdat de eerste besmettingen met het coronavirus werde gerapporteerd op een voedselmarkt in het Chinese Wuhan.

09:38 Vier op de tien 60-plussers ziet AstraZeneca prik niet zitten

Vier op de tien 60-plussers ziet het volgens onderzoek van I&O Research, in opdracht van de NOS, niet zitten om zich te laten vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. Het besluit om onder de zestig jaar niet meer te prikken met het AstraZeneca-vaccin lijkt daardoor effect te hebben op de oudere leeftijdsgroepen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden, 55 procent, is nog wel bereid het vaccin te nemen. De vaccinatiebereidheid voor een Pfizer-vaccin is velen malen hoger. 92 procent van de 60-plussers is bereid zich met dat vaccin te laten inenten.

09:34 'Negatieve coronatest bij dagje uit mogelijk verplicht'

Het kabinet overweegt om een negatieve test of een vaccinatiebewijs verplicht te stellen bij een bezoek aan musea, dierentuinen en pretparken, dat meldt BNR. Momenteel lopen er verschillende Field-lab-experimenten waarbij mensen zich moeten laten testen om toegang te krijgen tot attracties.

09:00 Vanavond coronapersconferentie

Dinsdagavond om zeven uur geven demissionair-premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een coronapersconferentie. Naar verwachting worden er geen versoepelingen aangekondigd. In eerste instantie leek het er wel op dat het kabinet versoepelingen aan zou kondigen. Na kritiek van ziekenhuizen op die plannen, zijn de plannen om te versoepelen teruggetrokken.