Liveblog corona: persconferentie demissionair kabinet, mogelijk verplichte negatieve test bij dagje uit

- Om 19:00 uur geven demissionair-minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte een coronapersconferentie

Vier op de tien 60-plussers ziet het volgens onderzoek van I&O Research, in opdracht van de NOS, niet zitten om zich te laten vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. Het besluit om onder de zestig jaar niet meer te prikken met het AstraZeneca-vaccin lijkt daardoor effect te hebben op de oudere leeftijdsgroepen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden, 55 procent, is nog wel bereid het vaccin te nemen. De vaccinatiebereidheid voor een Pfizer-vaccin is velen malen hoger. 92 procent van de 60-plussers is bereid zich met dat vaccin te laten inenten.

Het kabinet overweegt om een negatieve test of een vaccinatiebewijs verplicht te stellen bij een bezoek aan musea, dierentuinen en pretparken, dat meldt BNR. Momenteel lopen er verschillende Field-lab-experimenten waarbij mensen zich moeten laten testen om toegang te krijgen tot attracties.

Dinsdagavond om zeven uur geven demissionair-premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een coronapersconferentie. Naar verwachting worden er geen versoepelingen aangekondigd. In eerste instantie leek het er wel op dat het kabinet versoepelingen aan zou kondigen. Na kritiek van ziekenhuizen op die plannen, zijn de plannen om te versoepelen teruggetrokken.