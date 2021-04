FC Dordrecht in kelderduel onderuit bij Jong AZ

FC Dordrecht droomde pas geleden nog stiekem van de vierde periode, waarin de club goed begonnen was. Na de ruime nederlaag in eigen huis tegen laagvlieger FC Eindhoven (1-5), kwam er gisteren uit bij Jong AZ weer een flinke nederlaag bij: 4-0. Hierdoor zijn de kansen op een periodetitel voor FC Dordrecht definitief buiten bereik.

De Alkmaarders bevinden zich, net als FC Dordrecht, in de kelder van Keuken Kampioen Divisie, maar kwamen op het eigen trainingscomplex in Wijdewormer geen moment in de problemen. Nog binnen het half uur wist Jong AZ twee keer binnen één minuut te scoren via Franken en Margaret. Na de rust waren Duin en Taabouni trefzeker voor de ploeg van voormalig Sparta-trainer Michel Vonk.



FC Dordrecht staat met 27 punten op de 19e plaats in de eerste divisie. Aanstaande vrijdag speelt de ploeg van trainer Jan Zoutman in eigen huis tegen hekkensluiter FC Den Bosch, dat vier punten minder heeft.