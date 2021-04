Tweede jaar met corona, eerste keer met avondklok: ramadan moet het opnieuw doen zonder 'sociale praatjes'

Waar de moskeeën vorig jaar massaal sloten, is dat deze ramadan anders. Een groot deel van de moskeeën is overdag 'gewoon' open, voor gebeden in de ochtend en in de middag. 's Avonds is een ander verhaal. Veel moslims gaan normaal gesproken na de iftar, de maaltijd direct na zonsondergang, richting de moskee voor sociaal contact en het laatste avondgebed. Maar dit jaar is de avondklok spelbreker. "Het laatste gebed begint de eerste dag rond 22:05 uur, anderhalf uur na zonsondergang", vertelt Fazli Kafa, woordvoerder van de HDV Yunus Emre moskee in Alblasserdam. "Dan zou iedereen kwart voor tien naar huis moeten. Dan ben je er net, dus dat heeft geen zin."

En dus sluiten de moskeeën 's avonds hun deuren. Het maakt de ramadan mentaal zwaarder, ziet ook Mohamed Bouimj, directeur van Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). "Het is moeilijk, maar wat kun je doen? Ik denk dat je niets anders kunt dan mensen geruststellen dat er eigenlijk geen alternatief is. Je kunt ook niet uitwijken naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Voor jongeren is het extra moeilijk. Overdag ben je aan het vasten en met andere dingen bezig. 's Avonds wil je even naar buiten. Sigaretje roken, praatje met je vrienden, dat soort dingen. Dat dat nu niet kan, maakt het wel extra zwaar. Je moet de avond nu thuis doorbrengen, dan ben je afhankelijk van online-verbindingen."

Ook Kafa noemt de impact van de avondklok 'heftig'. "Normaliter is het de gezelligste maand van het jaar. De maand ramadan geeft moslims een speciaal gevoel. Het is onbeschrijflijk. Iedereen voelt hetzelfde als je bij elkaar komt. Je vertelt aan elkaar hoe je het ervaart, hoe de dag verliep en waar je tegenaan bent gelopen. Die sociale praatjes mis je echt."

Vanwege het begin van de ramadan bracht verslaggever Maikel Coomans dinsdag een bezoek aan Bakkerij RIF in Rotterdam-Crooswijk en de Kocatepe Moskee in Rotterdam-Feijenoord. Tekst gaat verder onder de video.

"Lichamelijk verandert er niet heel veel, de zon gaat nog steeds op hetzelfde tijdstip onder", vertelt Brahim Miskukuh, bestuurder van de el-Fath-moskee in Lansingerland. "Mentaal doet het wel een hoop. Je komt elke avond samen in de moskee. Even socializen, even bijpraten. Het samenzijn is iets dat we echt graag doen, dat zit er nu gewoon niet in. Dat moeten we accepteren en begrijpen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Zoals de christenen ook moeilijk kerst hebben kunnen vieren moeten wij ons ook aanpassen en de maatregelen in acht nemen. We lijden allemaal."

Ik heb huilende oude mannen in de moskee gezien die nog nooit in hun hele leven hadden meegemaakt dat de moskee dicht moest. Brahim Miskukuh van de el-Fath-moskee

"Je vast wel, maar je hebt die ontladingsmomenten niet", vult Kenan Aslan aan. Hij is woordvoerder van de Nederlandse Islamitische Federatie, die zes moskeeën in onze regio (vier in Rotterdam, één in Dordrecht en Schiedam) vertegenwoordigt. "Bij elkaar komen, het vasten breken met elkaar, het gebed gezamenlijk verrichten... dat zijn je ontladingsmomenten. Zo heb ik bijvoorbeeld een vriendengroep van twaalf. Voordat de coronacrisis begon ontmoetten we elkaar tijdens de ramadan elke dag in een andere moskee. Dat is toch een soort uitje. Na het gebed gingen we dan ook nog eens naar een restaurantje om thee te drinken of om ergens koffie te halen langs de Maas, tot de Sahur (de maaltijd die moslims in de ochtend nuttigen voor het vasten weer begint, red.). Tot die tijd was het voor ons een soort uitgaansmoment."

Naast woordvoerder is Aslan parttime imam en stond de ramadan voor hem altijd in het teken van preken en gebeden leiden. "Normaal gesproken ben ik bijna alleen maar weg. Vorig jaar was ik 27 van de 30 dagen thuis. Het ziet er naar uit dat het dit jaar hetzelfde wordt. Mijn vrouw en gezin zijn heel erg blij, ze zien me nu veel vaker."

Hele nacht open?

Theoretisch gezien kunnen moslims tijdens de ramadan na 22:00 uur nog wel samenkomen in de moskee, als ze daar tot volgende ochtend 04:30 uur blijven. Maar volgens SPIOR is er geen enkele moskee in Rotterdam en omstreken na het ingaan van de avondklok nog open. "Dat zou ook heel erg overdreven zijn", vertelt Fazli Kafa van de moskee in Alblasserdam. "De behoefte om tot die tijd open te zijn voor de sociale contacten zal er niet zijn. Wat we echt gaan missen is het tot 00:00-01:00 uur bij elkaar zitten."

Brahim Miskukuh van de el-Fath-moskee in Lansingerland vult aan: "Of we overwogen hebben de hele nacht open te blijven? Het is een optie", lacht hij. "Maar moet je dat willen, vraag ik mezelf af. Het is toch een periode van 6,5 uur dat je de mensen binnen hebt en bij elkaar hebt zitten. Dan krijg je toch echt momenten van contact, en dat is waar wij voor willen waken. Niet te dicht op elkaar zitten en bij elkaar komen. Wij zien daar geen heil in, joh. Van de zeven bestuursleden werken er bovendien vijf fulltime. Vul maar in. Ik ga er niet zitten, hoor. Dan zit ik de volgende dag met knikkende oogjes achter het beeldscherm. Wellicht gebeurt het een keer in het weekend, dat een aantal oudjes het leuk vinden om tot diep in de nacht de Koran met elkaar te memoriseren. Prima, daar geven we ook echt wel ruimte aan."

Livestreams

Als de zon onder is wordt er dus niet meer gebeden in de moskee. Overdag wel, en daarmee is de rol van de bedehuizen niet uitgespeeld. Zo worden overal in de regio maaltijden bereid en uitgedeeld aan minderbedeelden. Daarnaast organiseert een aantal moskeeën livestreams, zoals Centrum Ettaouhid in Rotterdam-Oude Westen. "We hebben vorig jaar Ramadan TV geïntroduceerd, dat was een succes en gaan we dit jaar weer doen", vertelt voorzitter Abdelhakim Er-Rahhali. "En dat willen we ook na de coronamaatregelen behouden. Er zijn mensen die - ook al houdt iedereen zich in de moskee aan de regels met afstand, mondkapjes en eigen gebedskleedjes - bang zijn en thuis blijven. Daarom livestreamen we."

De livestreams worden na het namiddag-gebed verzorgd, maar zeker niet tijdens een gebed, benadrukt Er-Rahhali. "Dat is een islamitisch principe: een gebed kun je niet op afstand volgen. Dat moet je live meemaken, of je doet het thuis zelf. Het is niet zo dat een imam jou vanaf de tv begeleidt. Dus hetgeen dat gelivestreamd wordt zijn echt lessen die gegeven worden, over bijvoorbeeld de eigenschappen van Allah."

Tekst gaat verder onder de uitzending van Ramadan TV, van 14 mei vorig jaar.

Ook moskee Centrum de Middenweg in Rotterdam-Noord houdt zich, net als vorig jaar, volop bezig met livestreams. "Bijna elke dag hebben we verschillende sprekers die bij ons langskomen, om te vertellen over verschillende onderwerpen", vertelt Zakaria Buhktari. "Van gezonde voeding tot werken aan jezelf en onderwerpen die te maken hebben met de islam en de ramadan zelf. Het animo verschilt per onderwerp en spreker, vorig jaar hebben we een paar keer tussen de duizend en tweeduizend kijkers gehad. Maar gemiddeld zaten we rond de vijfhonderd kijkers per livestream."

De livestreams beginnen meestal om 19:00 uur en zijn te volgen via de Facebook- en Instagrampagina van Centrum de Middenweg. "Woensdag is de eerste, dan hebben we twee dames die het een en ander gaan vertellen over de Koran. We hebben elke dag een ander aanbod: van vrijwilligers vanuit de eigen organisatie tot imams uit andere moskeeën en professoren en wetenschappers. We hopen mensen te motiveren en inspireren, meer kun je niet doen."

Terug naar normaal

Ze maken er deze ramadan het beste van, maar uiteindelijk hopen de moskeeën dat ze zo snel mogelijk weer terugkeren naar 'normaal'. "We hebben het wel moeilijk als bestuurders om onze achterban te behoeden, maar je hebt geen andere keus, hè?", vertelt Kenan Aslan van de Nederlandse Islamitische Federatie. "We zien dat 95% zich echt houdt aan de maatregelen, maar vooral bij oudere mensen zie je dat ze soms op zijn. Wij hebben nog ontladingsmomenten, kunnen nog steeds bij elkaar komen en kunnen nog videobellen. De oudere mensen zijn niet zo technisch ingesteld. Hun enige ontmoetingsplek was de moskee en dat pakken wij nu van ze af. Dan merk je wel dat ze een beetje koppig worden en het niet leuk vinden."

We gaan er wel vanuit dat we volgend jaar dubbel zo hard mogen feesten, anders houd ik ze niet meer tegen vrees ik. Brahim Miskukuh van de el-Fath-moskee

"Er is weinig verschil tussen de islamitische gemeenschap en de rest van Lansingerland als het hierom gaat", vult Brahim Miskukuh van de el-Fath-moskee aan. "We zijn allemaal coronamoe en willen allemaal weer leuke dingen kunnen doen. Vorig jaar was de klap enorm, toen stak het virus een aantal weken voor de ramadan voor het eerst de kop op. Toen kwam het echt als een verrassingselement en was de teleurstelling enorm. Ik heb huilende oude mannen in de moskee gezien die nog nooit in hun hele leven hadden meegemaakt dat de moskee dicht moest. Het is bizar om te bedenken dat je na 50-60 jaar in één keer niet meer mag. Het is voor heel veel mensen een dagelijks uitje, dat kwam hard aan. Dit jaar verwachtte men het al wel een beetje."

"We gaan er wel vanuit dat we volgend jaar dubbel zo hard mogen feesten", lacht Miskukuh. "Als dat niet zo is hebben we een ander gesprek hoor, dan houd ik ze niet meer tegen vrees ik. Maar we gaan nu gewoon weer een mooie maand tegemoet. Een maand van bezinning en bewustwording, waarin wij ons lichaam en onze geest goed onder handen gaan nemen en de band met onze schepper gaan versterken. Daar is nu in ieder geval alle tijd voor."