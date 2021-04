Kijk hier hoeveel coronaboetes er zijn uitgedeeld in jouw regio

De politie heeft in een jaar tijd 9.180 coronaboetes uitgedeeld in Rotterdam. Alleen in Amsterdam zijn meer coronaboetes uitgedeeld (10.461). In totaal schreef de politie tussen begin maart vorig jaar en 1 april 112.975 coronabekeuringen uit. Daarnaast zijn landelijk ook 40.555 waarschuwingen uitgedeeld.

Meer dan twee derde (64 procent) van de landelijke coronaboetes zijn uitgedeeld voor overtredingen van de avondklok. Uit de gegevens van de politie blijkt dat in de grote steden relatief meer bekeurd en gewaarschuwd is dan in landelijke gebieden.

Het aantal coronabekeuringen in Rotterdam is goed voor bijna een tiende (8,1 procent) van het landelijke aantal coronaboetes. In totaal zijn er in onze regio 14.479 bonnen uitgeschreven vanwege overtredingen van de coronaregels. Dat is 12,8 procent van het landelijke aantal coronabekeuringen.

Het aantal bekeuringen per gemeente:

Alblasserdam: 82

Albrandswaard: 110

Barendrecht: 203

Brielle: 69

Capelle aan den IJssel: 356

Dordrecht: 941

Goeree-Overflakkee: 82

Gorinchem: 192

Hardinxveld-Giessendam: 111

Hellevoetsluis: 143

Hendrik-Ido Ambacht: 80

Hoeksche Waard: 375

Krimpen aan den IJssel: 50

Lansingerland: 211

Maassluis: 72

Molenlanden: 275

Nissewaard: 374

Papendrecht: 145

Ridderkerk: 204

Rotterdam: 9.180

Schiedam: 605

Sliedrecht: 129

Vlaardingen: 295

Westvoorne: 32

Zwijndrecht: 163