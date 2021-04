Koning Willem-Alexander spreekt Covid-patiënten in Van Weel-Bethesda ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland heeft dinsdagochtend bezoek gehad van koning Willem-Alexander. De koning kwam kijken wat de gevolgen van de coronapandemie zijn op de zorg in het ziekenhuis.

De ziekenhuizen kregen ruim een jaar geleden te maken met de opkomst van COVID-19. In Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis zijn in de eerste golf, begin 2020, ongeveer honderd coronapatiënten behandeld. Sinds september liggen er continu zo'n 15 tot 23 coronapatiënten op de intensive care en cohortafdeling .

De koning begon zijn bezoek met een rondleiding, waarbij hij sprak met verpleegkundigen en een internist van de Acute Opname Afdeling (AOA). Op de AOA kwamen het afgelopen jaar veel patiënten binnen die mogelijk besmet waren met COVID-19.

Daarna bezocht de koning de cohortafdeling, waar uitsluitend coronapatiënten liggen. Hij heeft ook nog gesproken met verpleegkundigen en een intensivist over hun ervaringen op de intensive care afdeling. Het zorgpersoneel vertelde in hun gesprekken over hun werkzaamheden, zoals de dagelijkse strijd voor bedden in een overvolle kliniek.