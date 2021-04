Met een uitgebluste brandweerslang je broek omhoog houden

Zelf noemt ze het haar brandweerslangen-walhalla. In een oude opslagloods in het westelijk havengebied van Rotterdam heeft ze een werkplaats gebouwd en zodra je daar binnenloopt, lacht het herkenbare brandweer-rood je tegemoet. In kasten, rekken en op de vloer liggen brandweerslangen in alle soorten en maten. En ook een paar gele. "Er liggen slangen die net zijn binnen gekomen en nog vies en modderig zijn, tot de meest verfijnde producten die ik ervan maak", vertelt de ontwerpster.



Brandweerslangen worden broekriemen | Foto: Marion Keete



Het begon een aantal jaar geleden per toeval. Een buurman die voor de reinigingsdienst werkt en brandweerwagens schoonhoudt, gaf haar een kapotte brandweerslang. "Er liggen buiten bij ons op het terrein eindeloos veel van die slangen en jij maakt theatervoorstellingen, misschien is het leuk voor een decor", zei hij tegen haar. Haar eerste reactie was. "Nee, nee, nee. Dat is te stug, daar kan ik niets mee." De brandweerslang belandde zo lange tijd in een hoek van haar huiskamer.



Totdat ze een weekje aan het duimendraaien is en die brandweerslang weer eens beetpakt. Ze timmert van houtjes een riemensnijder waar ze een brandweerslang doorheen kan trekken. De eerste broekriem is geboren.





"Het is eigenlijk geniaal materiaal want het is niet kapot te krijgen", verklaart ze haar liefde voor de afgekeurde brandweerslang. Sommige brandweerslangen hebben wel veertig jaar brandjes geblust en in hun hergebruikte hoedanigheid kunnen ze rustig weer veertig jaar mee.



Inmiddels maakt ze ook tassen, armbanden en een houder voor bierflesjes. Gekscherend zegt ze tegen vrouwen die een tas bij haar kopen dat ze daarna geen reden meer hebben om nog een nieuwe tas te kopen. "Want deze overleeft u."



Inmiddels struint Ilse Evers alle Rotterdamse brandweerkorpsen af voor hun afdankertjes want haar producten raken in trek en ze ontwikkelt steeds meer producten van kapotte brandslangen. Zo is ze nu bezig met het ontwerpen van tuinmeubilair. "Voor buiten is het ideaal. Het is sterk en mag nat worden."