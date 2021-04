Actiegroep Save Museumpark wil skatespot redden voor Urban Sports

Actiegroep Save Museumpark is bang dat door de verbouwingen in het Museumpark het uitoefenen van Urban Sports onmogelijk wordt. In de plannen gaat het huidige plein, waar in de zomers ook Pleinbioscoop plaatsvindt, op de schop. Zij zijn daarom een petitie gestart en hebben al meer dan 3.000 handtekeningen verzameld. "We hebben recentelijk vernomen dat dit plein op de schop gaat", vreest Onno Nijzink van Actiegroep Save Museumpark. "Dat er een grasveld wordt aangelegd en er fonteinen worden geplaatst. Dat gaat er voor zorgen dat dit plein een stuk kleiner wordt en misschien ook niet meer skatebaar voor ons."

"Wat je hier nu ziet is gewoon perfect asfalt. Dat rolt goed, het skateboard rolt er prima op", stelt Roel van Oosterhout. Hij is ook betrokken bij de actiegroep. "De zorg die wij hebben is dat het minder goed gaat rollen als voorheen en dat heel veel mensen die het nog willen leren of het weer op willen pakken daar dus niet de mogelijkheid voor krijgen. Als je nog niet zo goed kunt skaten en je hebt tegels of iets anders liggen dan kun je blijven hangen", zegt hij.

Paul Mogwitz kwam een jaar geleden voor het eerst naar het plein en voelde zich er gelijk thuis. "Ik kwam eerst langs Westblaak, maar dat was heel druk en toen ben ik hier beland. Sindsdien ga ik hier bijna elke twee of drie dagen wel skaten. Ik vind het mooi wat ze hier bouwen. Dat Depot van Boijmans van Beuningen is een mooi gebouw. Ik denk dat het juist goed is als er dan hier ook veel gebeurt. Je ziet nu al veel mensen die langskomen om van de beweging op het plein te genieten. Echt vergelijkbare plekken heb je ook niet in Rotterdam."

Dat er enkele honderden meters verderop een skatebaan ligt aan de Westblaak, maakt het volgens de skaters nog geen goed plan om het plein te verbouwen. "Dit is een plek waar iedereen zich veilig kan voelen. Toen ik begon met skaten, kon ik het nog niet zo goed. Het is dan heel eng om bij Westblaak op de skatebaan te gaan skaten. Het kan onveilig voelen en je kunt er echt een prestatiedruk voelen. Hier is zoveel ruimte dat je niet het gevoel hebt dat er ogen zijn die naar je kijken. Dat geeft een hele fijne en veilige omgeving."

Wij willen meer betrokkenheid Paul - Actiegroep Save Museumpark

De ruim 3.000 handtekeningen die Actiegroep Save Museumpark verzamelde zullen woensdagmiddag worden aangeboden aan wethouder Bert Wijbenga. De skaters gaan dan ook met hem in gesprek. 'Wij willen gewoon betrokken worden bij die plannen. Ik hoorde er voor het eerst twee weken geleden over. Dat al die plannen dan al gemaakt zijn, vind ik echt heel raar. De wethouder komt ook langs om de petitie in ontvangst te nemen. Dus je ziet nu wel dat er iets gebeurt', stelt Paul hoopvol.