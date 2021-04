Netwerk kan duurzaam geproduceerde energie op Goeree-Overflakkee niet aan; nieuwe productieaanvragen stopgezet

Je zou denken dat er nooit teveel aan kan bestaan: duurzame energie. Toch is dat het geval en wel op 'energy island' Goeree-Overflakkee. Op het eiland zijn er zóveel boeren die zonnepanelen hebben geplaatst op daken van schuren, loodsen, of op speciale zonnevelden, dat er maar 5 procent van de opgewekte energie verbruikt wordt.

De rest moet van het eiland getransporteerd worden, maar netbeheerder Stedin krijgt dat met het huidige net nog niet gedaan. Stedin spreekt van 'groeipijn' en heeft daarom voor boeren een stop aangekondigd voor alle nieuwe aanvragen. Een maatregel die dinsdag is ingegaan.

Volgens Stedin wordt de groeipijn veroorzaakt omdat zonnepanelen erg in trek zijn bij bedrijven die een subsidie kunnen aanvragen bij het Rijk. "In 2020 is voor 82 van dit soort projecten op Goeree-Overflakkee subsidie door de Rijksoverheid toegezegd", zegt Stedin. Dat maakt het voor bedrijven erg aantrekkelijk om over te gaan op duurzame energie. Deze projecten moeten worden aangesloten op het ‘middenspanningsnet’ van Stedin. Ondanks de vele investeringen van Stedin is voor een deel van dit net de maximale capaciteit in zicht."

Verduurzamen

Stedin heeft drie grote verdeelstations op het eiland, waaronder de grootste op Middelharnis. Die verdelen de stroom over het eiland en ze zijn ook aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

Bedrijven op Goeree-Overflakkee vinden dat Stedin het probleem moet oplossen. "We hebben een half jaar geleden net-verzwaring aangevraagd en toen werd ons verteld dat we nog twee jaar vooruit konden", zegt Jacob Jan Dogterom, bollenkweker uit Oude-Tonge. "Het verbaast me dat het nu zo snel gaat. Mensen willen graag verduurzamen, maar de politiek moet nu wel met beleid komen. En Stedin heeft de verantwoordelijkheid om de capaciteit te vergroten. Dat is hun verantwoordelijkheid."

Half Rotterdam van energie voorzien

De zonnepanelen en windmolens op Goeree-Overflakkee produceren 243 megawatt elektriciteit. Dat levert 95 procent meer op dan wordt verbruikt op het eiland. Op een zonnige dag met een stevige bries kan meer dan de helft van de huizen en gebouwen van Rotterdam voorzien worden van elektriciteit van Goeree-Overflakkee.

Volgens Stedin geldt het capaciteitsprobleem alleen voor nieuw aangevraagde aansluitingen op het middenspanningsnet. Het heeft geen gevolgen voor consumenten. Zij zijn aangesloten op het laagspanningsnet en kunnen gewoon doorgaan met het plaatsen van zonnepanelen op hun huizen. En ook voor grote wind- of zonneparken is dit geen belemmering. Zij worden rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet.

Ondertussen wordt er gewerkt om het capaciteitsprobleem op te lossen door extra transformatoren te plaatsen die waarschijnlijk eind 2023 in gebruik kunnen worden genomen. De bedoeling is dat er in 2030 ruimte is voor 407 megawatt aan wind - en zonne-energie.