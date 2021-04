Windturbines bij natuurgebied in Gorinchem: moet de stad dit willen?

Rik en Peter maken graag een wandeling door de natuur. De Avelingen is voor hen de plek bij uitstek. "We hebben niet zoveel natuur in Gorinchem." De heren hebben elkaar ontmoet tijdens zo'n wandeling met de hond. Nu trekken de heren samen ten strijde om te voorkomen dat dit stukje natuur verdwijnt. Een van de laatste rustige plekjes in Gorinchem waar tientallen vogels elk jaar hun nestje bouwen. "Dit is niet te verantwoorden naar toekomstige generaties", vindt Rik Pellikaan. Hij vreest ook dat vogels zich te pletter vliegen tegen de windturbines. "We moeten de natuur beschermen."

"Dit is een belangrijke plek voor Gorinchemmers, maar ook voor toeristen die de stad bezoeken. Je kan hier nog een mooie rustige wandeling maken." Als het gebied omringt wordt met torenhoge windmolens is dat wel voorbij, waarschuwt Peter. "Dit is echt onbegrijpelijk en ik snap niet dat je hier als Gorcummer mee in kunt stemmen."

Klimaatdoelen

Dinsdagavond wordt de 'Regionale Energiestrategie' besproken in de gemeenteraad. Het plan van Gorinchem en Molenlanden om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. In 2030 moet de C02-uitstoot met de helft zijn verminderd ten opzichte van 1990. Windmolens spelen hier een belangrijke rol in. Tijdens de vergadering wordt ook het 'windmolen zoekgebied' vastgelegd. De plek waar de windmolens mogelijk worden gebouwd.

Naast de Avelingen staat ook een smalle strook naast de A15 bij Gorinchem-Oost op de nominatie. Een locatie dicht bij de bebouwing. Rik Pellikaan en Peter Verschoor raden politici aan om verder te zoeken. "Langs de A27 liggen grote grasvelden. Waar niemand er last van heeft." Ze willen de gemeente graag helpen met het zoeken naar andere opties.