Persconferentie coronavirus: voorlopig geen versoepelingen, stappenplan voor heropening samenleving

Wel zegt Rutte dat de samenleving straks op een verantwoorde manier open kan. Samen met De jonge presenteert hij een stappenplan voor heropening van de samenleving. "We zetten kleine stappen in het begin en grotere stappen als de kwetsbaarste groepen zijn gevaccineerd."

De eerste stap gaat op zijn vroegst in op 28 april. Rutte benadrukt dat het een mogelijke datum is. Het definitieve besluit wordt volgende week dinsdag, 20 april, genomen. Dan heeft het kabinet het voornemen om de avondklok te beëindigen. Ook is dan het advies om twee mensen per dag thuis uit te nodigen in plaats van één. Buitenterrassen mogen onder voorwaarden weer open en er komt ook een verruiming voor winkels. "We besluiten volgende week of het kan, en als het niet kan doen we het niet", zei Rutte. Het kabinet hoopt dan de terrassen weer te openen en de avondklok op te heffen.

In dezelfde week op 26 april, is het plan dat hoger onderwijsinstellingen weer onder voorwaarden fysiek onderwijs mogen geven.

Demissionair premier Rutte vindt het "ongelukkig" dat vorige week uitlekte dat het kabinet per 21 april een aantal versoepelingen wilde doorvoeren, zoals het einde van de avondklok en het openen van de terrassen.

Twee werelden

"We hoopten dat het kon, maar het moest wel verantwoord zijn", zegt Rutte. Hij bood verontschuldigingen aan aan burgers en ondernemers die op basis van dat uitgelekte bericht al weer plannen aan het maken waren. Het kabinet wil nu de aangekondigde versoepeling een week later laten ingaan, op 28 april. Maar dan moeten de besmettingscijfers dat wel toelaten.

Volgens de premier is er er sprake is van twee werelden; binnen de ziekenhuizen en daarbuiten. In de ziekenhuizen loopt het personeel op het tandvlees en liggen de IC's vol. "Maar de situatie in de samenleving is ook nijpend. Bij de horeca, de winkels, de reiswereld. Daarmee worstelen we in het het Catshuis. Het is een spagaat."

Janssen-vaccin

Volgens minister De Jonge levert het besluit van Janssen om de levering van hun vaccin in Europa tijdelijk stil te leggen "nieuwe vragen" op. "Die kunnen vandaag niet beantwoord worden. Het effect van dat besluit zal komende tijd moeten blijken."

Het RIVM gaat ervan uit dat er vanaf aanstaande donderdag gewoon geprikt kan worden met Janssen. Nederland heeft inmiddels circa 80.000 doses binnen.

Stappenplan is 'zoethoudertje'

"Eerst was het 21 april, nu misschien 28 april als mogelijke datum voor versoepelingen", verzucht lector crisisbeheersing Menno van Duin. "Maar ik acht de kans groot dat de maatregelen om het een en ander los te laten dan gewoon weer niet door gaan. De besmettingen blijven stijgen. Eerst hadden ze het dashboard, toen de routekaart en nu hebben we een stappenplan. Het is gewoon een zoethoudertje. Zeg gewoon 'houd vol' en noem verder geen data. Al die voorbehouden, het zijn net kleine letters onder de verzekeringspolissen of op een sigarettenpakje".